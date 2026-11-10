La Dirección Provincial de Vialidad licitará más de $1.859 millones para contratar maquinaria destinada a la conservación de aproximadamente 3.560 kilómetros de rutas provinciales y nacionales de San Juan. La red contemplada en el plan anual de mantenimiento comprende 1.640 kilómetros pavimentados y otros 1.920 kilómetros enripiados o de tierra, donde se realizarán tareas de perfilado de calzadas, acondicionamiento de banquinas, limpieza de alcantarillas y reparación de sectores deteriorados.

La contratación busca reforzar la capacidad operativa del organismo antes de la próxima temporada estival, caracterizada por lluvias intensas que pueden provocar daños, obstrucciones y dificultades para la circulación. Para ello, la Provincia lanzó la Licitación Pública N° 25/2026, con un presupuesto oficial de $1.859.475.000, IVA incluido, que será afrontado con recursos propios.

El objetivo es disponer de maquinaria con operadores y medios logísticos para ejecutar trabajos preventivos, correctivos y de emergencia. Entre las intervenciones previstas figuran la limpieza y reacondicionamiento de alcantarillas y obras de drenaje, el retiro de material suelto y vegetación, el perfilado de banquinas, el mantenimiento de calzadas enripiadas o de tierra y el refuerzo y reparación de defensas.

Para cumplir con esas tareas, el pliego establece la contratación de 4.800 horas de motoniveladora, 960 horas de retropala y otras 960 horas de cargadora frontal. En total, serán 6.720 horas de maquinaria vial que estarán disponibles para intervenir en los distintos frentes que determine la inspección de Vialidad.

Las empresas deberán disponer de tres motoniveladoras de al menos 170 HP, una retroexcavadora de 90 HP como mínimo y una cargadora frontal de, al menos, 160 HP, equipada con un balde de tres metros cúbicos. Los equipos deberán tener una antigüedad máxima de 10 años y menos de 10.000 horas de uso registradas.

Además, cada máquina deberá contar con un operador calificado, combustible, lubricantes, mantenimiento preventivo y correctivo, repuestos, herramientas y seguros. La contratación también exige tres camionetas doble cabina 4x4, con una potencia mínima de 190 HP, para trasladar a los operarios, herramientas y elementos de seguridad durante las jornadas de trabajo.

El servicio contempla otros gastos operativos. Entre ellos, se calcularon 9.600 kilómetros para el transporte de maquinaria hacia los diferentes frentes de conservación. También se incluyó la provisión de vehículos para el personal de inspección y supervisión, con ocho meses de camioneta y 16 meses de utilitarios, además de 20.000 y 40.000 kilómetros adicionales para cada tipo de vehículo, respectivamente.

La ubicación de las tareas figura como "varios", por lo que el pliego no establece un listado cerrado de rutas que serán intervenidas. Los sectores se definirán de acuerdo con las necesidades operativas, el estado de conservación de los caminos y las prioridades que establezca la Dirección Provincial de Vialidad.

El plazo de ejecución será de 240 días corridos desde la firma del acta de inicio. Las horas de funcionamiento de las máquinas serán controladas por los inspectores y certificadas mediante remitos que deberán detallar la fecha, los horómetros de inicio y finalización, el frente de trabajo y las tareas realizadas.

La apertura de sobres está prevista para el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 9. Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas en la División Compras de la Dirección Provincial de Vialidad, ubicada en el cuarto piso del Centro Cívico de San Juan.