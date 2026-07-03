El dinosaurio del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento volverá a tener una puesta a punto. El Gobierno de San Juan llamó a una compulsa abreviada para comprar materiales e insumos destinados a restaurar la figura ubicada en el predio de Las Chacritas, una de las postales más curiosas para quienes llegan o salen de la provincia.

La contratación fue impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y quedó formalizada mediante la Resolución N.º 1399-MTCyD-2026, firmada el 24 de junio por el ministro Guido Romero Delgado. El llamado se realizará bajo la modalidad de Compulsa Abreviada N.º 13/2026, con Orden de Compra Cerrada.

Para esta intervención, el presupuesto oficial previsto es de $10.773.219,84. La apertura de ofertas será el 7 de julio de 2026, a las 9, según los datos del expediente administrativo.

Qué van a comprar

El objetivo no es realizar una obra nueva, sino adquirir los elementos necesarios para recuperar la estructura del dinosaurio. El pliego menciona lacas, acrílicos, thinner, espuma de poliuretano, masillas, resina epoxi, pinceles, discos de corte, lijas, guantes, cepillos de acero y otros insumos específicos para tareas de restauración.

También aparecen productos compatibles con herramientas tipo Dremel, kits de pulido, pulverizadores y materiales para terminaciones. La idea es contar con los elementos necesarios para reparar, conservar y mejorar el aspecto de la figura.

Una postal dentro del aeropuerto

El dinosaurio está instalado en el predio del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y se convirtió con el tiempo en un elemento reconocible del lugar. Aunque no forma parte de la infraestructura operativa de la terminal, sí acompaña el paisaje del ingreso y suma una marca visual distinta dentro del complejo.

La intervención llega después de las obras de modernización realizadas en el aeropuerto sanjuanino, que a fines del año pasado estrenó su nueva ala internacional. En ese contexto, ahora el Gobierno avanzará con una mejora más pequeña, pero visible para quienes transitan por el predio.