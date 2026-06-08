Investigación en curso y un hombre herido tras el vuelco de un auto

La jornada de este lunes ocho de junio comenzo con un impactante accidente de transito en el ingreso a La Cañada, dentro del departamento de Iglesia. Un muchacho que se desplazaba en un Volkswagen Bora de color gris perdio el control de su unidad por motivos que aun se intentan establecer y termino volcando a un costado del camino. Segun los primeros reportes, el automovil se precipito desde la altura de un puente y descendio varios metros hasta quedar practicamente destruido por el impacto.

Con respecto al operativo de asistencia, el periodista local Javier Barrionuevo informo que "se trataria de una sola persona la unica protagonista del hecho". Ante la gravedad de las lesiones sufridas en el vuelco, el conductor debio ser trasladado de inmediato al Hospital Thomas Peron para recibir atencion medica especializada. En el lugar del siniestro se realizaron las pericias necesarias para determinar como el vehiculo termino fuera de la calzada.

En paralelo, la comunidad provincial aun procesa la noticia sobre el hallazgo de un motociclista de 28 años en un barranco de la zona de Ullum. Se trata de Marcelo Eduardo Carvajal, quien permanecia desaparecido desde el sabado luego de salir en su moto de enduro.

Su cuerpo fue localizado en un sector de acceso complejo cercano a los paneles solares. Respecto a la mecanica de este otro tragico suceso, las autoridades judiciales señalaron que "el joven habria sufrido una caida mientras circulaba por la zona" y se aguardan los resultados finales de la investigacion para confirmar lo ocurrido.