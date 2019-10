Investigan 840 denuncias de violaciones de DDHH en el estallido en Chile

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio Público de Chile informó hoy que abrió 840 investigaciones por denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto de la represión de las violentas protestas que ocurrieron en las últimas semanas en el país.



Esas denuncias fueron radicadas entre el viernes 18 y el domingo pasado, afirmó el fiscal nacional, Jorge Abbott, según consignó el diario santiaguino El Mercurio.



De ellas, 533 son por apremios ilegales, 206 por abusos contra particulares, 18 por torturas y 83 por diversos delitos, tales como homicidio, intento de homicidio, lesiones graves y abuso sexual.



Asimismo, 669 víctimas son hombres, 164 mujeres y en siete casos no fue identificado el sexo, en tanto se trata de 713 adultos y 122 menores, según el funcionario.



En tanto, 597 denuncias involucran a Carabineros, 45 al Ejército, 16 a la Policía de Investigaciones, ocho a la Armada y en 174 casos no se identificó un organismo en particular.



Abbott subrayó que el papel del Ministerio Público es “velar por la vigencia del estado de derecho y perseguir severamente los hechos constitutivos de delito cometidos durante los múltiples desmanes de los últimos días”.