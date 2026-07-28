El fútbol brasileño quedó envuelto en un nuevo escándalo luego de que Luciano Acosta, futbolista argentino y una de las figuras del Fluminense, quedara bajo investigación por una presunta vinculación con apuestas deportivas.

El caso comenzó después del partido entre Fluminense y Bragantino, donde una tarjeta amarilla recibida por el mediocampista generó un movimiento inusual de dinero en el mercado de apuestas. La situación encendió las alarmas y derivó en una investigación formal para determinar si existió algún tipo de manipulación.

La alerta inicial fue emitida por la plataforma de apuestas Stake y posteriormente respaldada por un informe elaborado por Sportradar, empresa contratada por la FIFA para monitorear movimientos sospechosos en mercados deportivos internacionales.

Ante la denuncia, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) decidió dar intervención a la Policía Federal, el Ministerio Público y al Supremo Tribunal de Justicia Deportiva (STJD), organismos que ahora trabajan para esclarecer lo ocurrido.

Desde Fluminense confirmaron que recibieron una notificación confidencial por parte de la CBF y aseguraron que pondrán a disposición toda la información necesaria para colaborar con la investigación.

“El club está a disposición de las autoridades competentes para contribuir con el esclarecimiento de los hechos”, señalaron desde la institución brasileña, que además informó que el propio jugador negó de manera contundente cualquier participación en una maniobra relacionada con apuestas.

La tarjeta amarilla que originó la investigación ocurrió a los 47 minutos del segundo tiempo del encuentro frente a Bragantino. Según el informe arbitral realizado por Davi de Oliveira Lacerda, la amonestación fue producto de una “acción imprudente” durante un tumulto generalizado en el cierre del partido.

La jugada se produjo en medio de una pelea que terminó con dos futbolistas expulsados y otros dos sancionados, una situación que ahora quedó bajo la lupa por el movimiento económico detectado alrededor de la amonestación del argentino.

Acosta, de extensa trayectoria en el fútbol internacional y con pasos destacados por la MLS y Europa, llegó al Fluminense como una de las principales incorporaciones del equipo brasileño. Mientras avanza la investigación, el club y el jugador aguardan nuevas definiciones de los organismos encargados del caso.