Las autoridades judiciales y policiales de la Costa Atlántica abrieron una investigación tras el deceso de una pequeña de dos años en la ciudad de Villa Gesell. El caso encendió las alarmas debido a que la progenitora ya había sido investigada y absuelta años atrás en relación con el fallecimiento de otras dos bebés.

El hecho se produjo durante la madrugada del lunes, cuando la niña fue ingresada de urgencia al Hospital Municipal sin signos vitales. Pese a que el personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 40 minutos, no se logró revertir la situación.

De acuerdo con el testimonio brindado por la madre a las autoridades sanitarias, la menor se habría atragantado con la mamadera. No obstante, al tratarse de un ingreso sin vida, la dirección del centro médico dio aviso a la Policía para abrir las actuaciones de rigor. La causa quedó radicada en la UFI N° 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, quien caratuló preventivamente el expediente como averiguación de causales de muerte.

Los antecedentes judiciales

La conmoción en torno al caso aumentó al confirmarse el historial de la mujer, de 44 años:

En el 2016, la mujer fue juzgada por la muerte de su hija de 11 meses ocurrida en Mar del Plata. En esa oportunidad, tanto ella como su pareja permanecieron detenidos casi dos años hasta que el tribunal dictó su absolución en 2018 por falta de pruebas de maltrato o abuso.

El primer caso se registró en el 2013, durante aquel proceso judicial, también se analizó la muerte previa de otra de sus hijas, una bebé de seis meses. Los peritos médicos determinaron en ambos casos que las muertes se debieron a patologías respiratorias sin presencia de lesiones traumáticas.

A raíz de aquellos expedientes, la Justicia de Familia resolvió en su momento quitarle la tenencia de sus otros hijos, entregándolos en adopción o derivándolos a hogares de menores.

Tiempo después de ser absuelta, la mujer se radicó en Villa Gesell y formó una nueva familia, de la cual nacieron dos hijos, entre ellos la nena fallecida esta semana. La Justicia aguarda ahora el informe final de la autopsia para determinar fehacientemente qué causó el deceso.