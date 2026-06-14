Un grave caso de presunta vulneración de derechos de una menor genera conmoción en la provincia de Misiones. Una beba de apenas 45 días fue internada luego de que estudios toxicológicos realizados durante su atención médica confirmaran que estaba intoxicada con cocaína. La Justicia busca determinar cómo se produjo la exposición a la sustancia y quiénes son los responsables.

La niña ingresó al Hospital Samic de Eldorado tras ser derivada desde el hospital de Montecarlo, donde inicialmente había quedado en observación por un cuadro compatible con una posible intoxicación. Una vez realizados los análisis complementarios, los médicos detectaron la presencia de cocaína en su organismo y decidieron prolongar la internación para monitorear su evolución clínica.

Según consta en los informes elaborados por el Servicio de Pediatría y el área de Servicio Social del hospital, la pequeña presentaba un cuadro que requería seguimiento médico. Sin embargo, cuando comenzó a mostrar signos de recuperación, su madre abandonó el centro asistencial junto a ella sin contar con el alta médica ni respetar las indicaciones de continuar con la hospitalización.

La situación activó inmediatamente los protocolos de protección infantil. Las autoridades sanitarias emitieron una alerta dirigida a promotores de salud y a la Dirección de Niñez de la Municipalidad de Montecarlo, que trabajó junto con la Policía para localizar a la mujer y garantizar la seguridad de la menor.

Tras una serie de averiguaciones, las fuerzas de seguridad lograron encontrar a la madre y a la beba. A partir de una medida excepcional ordenada por la Justicia, la niña fue separada preventivamente de su entorno familiar y trasladada al Hogar de Niños La Divina Misericordia de Jesús, en Montecarlo, donde permanece bajo cuidado especializado mientras avanza la investigación.

La causa quedó en manos del juez José Luis Maimó, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Montecarlo. El magistrado dispuso medidas de protección para la menor y ordenó distintos estudios destinados a esclarecer las circunstancias que derivaron en la intoxicación.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que, hasta el momento, no existían denuncias previas relacionadas con la situación de la niña. No obstante, organismos de protección de la infancia continúan interviniendo y realizan un seguimiento permanente del caso.

Además de determinar el origen de la intoxicación, la Justicia analiza la posibilidad de una futura revinculación familiar. Esa decisión dependerá de los resultados de los estudios socioambientales ordenados por el juzgado y de las condiciones que puedan garantizar la integridad física y emocional de la menor.

El caso generó una profunda conmoción en Misiones debido a la corta edad de la víctima y a la gravedad del diagnóstico. Mientras la investigación avanza, la prioridad de las autoridades es asegurar la protección de la beba y establecer de qué manera llegó la cocaína a su organismo.