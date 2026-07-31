La investigación contra el ciudadano argentino de 55 años detenido en Paraguay por el presunto rapto de una adolescente de 17 años sumó nuevas pruebas tras un allanamiento realizado en su vivienda. Los investigadores secuestraron diversos elementos que consideran de interés para la causa y que serán sometidos a peritajes para determinar si guardan relación con el delito que se investiga.

Entre los objetos hallados había ropa de niñas, cámaras fotográficas y de video, juguetes sexuales, computadoras, teléfonos celulares y documentación. Además, en el domicilio se encontraba una ciudadana rusa, cuya situación migratoria y posible vínculo con el detenido también quedó bajo análisis de la Justicia paraguaya.

La investigación se amplía

El procedimiento se realizó luego de que la adolescente fuera rescatada por la Policía paraguaya en un operativo desarrollado en la Costanera Norte de Asunción. Según la investigación, la joven había sido denunciada como desaparecida por su familia tras asistir a una exposición rural y logró enviar su ubicación cuando recuperó acceso a un teléfono celular. Ese dato permitió localizar el vehículo en el que se encontraba y detener al sospechoso.

Tras el arresto, la Fiscalía especializada en trata de personas ordenó una serie de allanamientos para reconstruir la actividad del acusado. Los dispositivos electrónicos y el resto de los elementos secuestrados serán sometidos a pericias para establecer si existen registros audiovisuales, comunicaciones o cualquier otro indicio que permita determinar si actuó solo o si integraba una red de explotación.

Qué dijo el detenido

El argentino negó las acusaciones y aseguró que conoció a la adolescente mediante una aplicación de citas. Según su versión, la joven le dijo que tenía 19 años y que nunca estuvo privada de su libertad. También afirmó que ambos recorrieron distintos puntos de Asunción y que ella utilizaba libremente su teléfono celular.

Mientras tanto, la Justicia paraguaya continúa reuniendo pruebas para determinar el alcance de los hechos y establecer si los elementos encontrados durante el allanamiento tienen relación con una posible maniobra de trata de personas u otros delitos que puedan surgir de la investigación.