Los tribunales federales de Comodoro Py abrieron una investigación penal por presunto lavado de activos contra el empresario español Juan José Retamero Gómez, dueño de la mina Gualcamayo, y su socio Guillermo Daniel García, ex presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. La causa, iniciada por una denuncia de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), investiga movimientos de fondos multimillonarios y el entramado societario que vincula al sector vitivinícola con la operadora del yacimiento sanjuanino .

El Juez Federal Daniel Rafecas resolvió delegar formalmente en la Fiscalía Federal Nro. 1, a cargo de Ramiro González, la instrucción de la causa penal CFP 5435/2025, en la que se investiga a Retamero Gómez –dueño de Minas Argentinas S.A., la empresa que opera Gualcamayo en Jáchal– y a García por presunto lavado de activos y balance falso .

La denuncia de Fecovita y las cuentas bajo sospecha

Según la denuncia de Fecovita, los investigados habrían estructurado una alianza comercial con el propósito de defraudar a la cooperativa y canalizar fondos de origen dudoso. La hipótesis fiscal plantea que la maniobra de lavado se ejecutaba mediante el ingreso de capitales al país a través del mecanismo de "contado con liquidación". Esos fondos en pesos serían imputados como supuestos aumentos de capital en las firmas locales para luego dejarlos sin efecto y crear deudas artificiales entre empresas del mismo grupo .

El fiscal Ramiro González solicitó información a la Unidad de Información Financiera (UIF) y pidió levantar el secreto bancario sobre cuentas de Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA), controlada por los denunciados. Los montos bajo análisis en diferentes bancos del país son multimillonarios :

Banco Galicia: transferencias por $1.027.824.187 entre enero de 2022 y enero de 2023.

Banco Macro: un ingreso por $198.610.000 en agosto de 2022.

Banco Coinag: créditos por $957.928.557 y débitos por $785.518.436 entre 2022 y 2023.

Banco Supervielle: depósitos de cheques de terceros por $354.752.241 y rescates de fondos comunes por $368.435.259.

La disputa de fondo

El origen del conflicto se remonta a fines de 2020, cuando Fecovita e Iberte –la empresa de Retamero Gómez– sellaron un acuerdo para la exportación de vino y jugo concentrado de uva. La relación se rompió en 2022 y, tras la rescisión, Fecovita quedó con una deuda de $3.515.622.630,20. La cooperativa denunció que los investigados ocultaron esta deuda en sus balances .

La disputa ya tiene capítulos en Mendoza, donde la justicia imputó a la cúpula de Fecovita por balance falso. En Buenos Aires, el juez Rafecas avanzó con cautela, delegando la investigación a la fiscalía y manteniendo en suspenso la participación de Fecovita como querellante hasta recopilar más pruebas .

Gualcamayo: un proyecto clave para Jáchal

Gualcamayo, ubicada en el departamento Jáchal, produce oro desde 2009 y es operada por Minas Argentinas S.A., propiedad de Retamero Gómez a través del grupo Aisa Group . La mina atraviesa un proceso de reactivación tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y la adhesión al RIGI para el proyecto Carbonatos Profundos, que demandará una inversión de 1.500 millones de dólares y extenderá la vida útil del yacimiento por tres décadas .