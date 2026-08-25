Minería > Justicia federal
Investigan al dueño de la mina Gualcamayo por presunto lavado de activos
POR REDACCIÓN
Los tribunales federales de Comodoro Py abrieron una investigación penal por presunto lavado de activos contra el empresario español Juan José Retamero Gómez, dueño de la mina Gualcamayo, y su socio Guillermo Daniel García, ex presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. La causa, iniciada por una denuncia de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), investiga movimientos de fondos multimillonarios y el entramado societario que vincula al sector vitivinícola con la operadora del yacimiento sanjuanino .
El Juez Federal Daniel Rafecas resolvió delegar formalmente en la Fiscalía Federal Nro. 1, a cargo de Ramiro González, la instrucción de la causa penal CFP 5435/2025, en la que se investiga a Retamero Gómez –dueño de Minas Argentinas S.A., la empresa que opera Gualcamayo en Jáchal– y a García por presunto lavado de activos y balance falso .
La denuncia de Fecovita y las cuentas bajo sospecha
Según la denuncia de Fecovita, los investigados habrían estructurado una alianza comercial con el propósito de defraudar a la cooperativa y canalizar fondos de origen dudoso. La hipótesis fiscal plantea que la maniobra de lavado se ejecutaba mediante el ingreso de capitales al país a través del mecanismo de "contado con liquidación". Esos fondos en pesos serían imputados como supuestos aumentos de capital en las firmas locales para luego dejarlos sin efecto y crear deudas artificiales entre empresas del mismo grupo .
El fiscal Ramiro González solicitó información a la Unidad de Información Financiera (UIF) y pidió levantar el secreto bancario sobre cuentas de Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA), controlada por los denunciados. Los montos bajo análisis en diferentes bancos del país son multimillonarios :
Banco Galicia: transferencias por $1.027.824.187 entre enero de 2022 y enero de 2023.
Banco Macro: un ingreso por $198.610.000 en agosto de 2022.
Banco Coinag: créditos por $957.928.557 y débitos por $785.518.436 entre 2022 y 2023.
Banco Supervielle: depósitos de cheques de terceros por $354.752.241 y rescates de fondos comunes por $368.435.259.
La disputa de fondo
El origen del conflicto se remonta a fines de 2020, cuando Fecovita e Iberte –la empresa de Retamero Gómez– sellaron un acuerdo para la exportación de vino y jugo concentrado de uva. La relación se rompió en 2022 y, tras la rescisión, Fecovita quedó con una deuda de $3.515.622.630,20. La cooperativa denunció que los investigados ocultaron esta deuda en sus balances .
La disputa ya tiene capítulos en Mendoza, donde la justicia imputó a la cúpula de Fecovita por balance falso. En Buenos Aires, el juez Rafecas avanzó con cautela, delegando la investigación a la fiscalía y manteniendo en suspenso la participación de Fecovita como querellante hasta recopilar más pruebas .
Gualcamayo: un proyecto clave para Jáchal
Gualcamayo, ubicada en el departamento Jáchal, produce oro desde 2009 y es operada por Minas Argentinas S.A., propiedad de Retamero Gómez a través del grupo Aisa Group . La mina atraviesa un proceso de reactivación tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y la adhesión al RIGI para el proyecto Carbonatos Profundos, que demandará una inversión de 1.500 millones de dólares y extenderá la vida útil del yacimiento por tres décadas .