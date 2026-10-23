Investigan al padre de Meghan Markle por material de abuso sexual infantil

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, de 82 años, es investigado por las autoridades de Filipinas tras una denuncia de su hijo, Thomas Markle Jr., quien aseguró haber encontrado presunto material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre. La información fue confirmada este viernes por un funcionario del Ministerio de Justicia filipino, que indicó que el caso está bajo investigación.

Según el relato de Thomas Jr. publicado por el diario británico The Sun, el hombre habría encontrado cientos o miles de imágenes en cajas guardadas en una vivienda familiar en Cebú, Filipinas. Tras el hallazgo, presentó una denuncia ante las autoridades locales y afirmó que también había comunicado la situación a organismos de Estados Unidos, incluido el FBI.

El subsecretario de Justicia filipino Nicholas Ty confirmó a la agencia Reuters que el grupo de trabajo contra la trata de personas y el abuso y la explotación sexual infantil en línea de Cebú está investigando el caso. Por el momento, las acusaciones no constituyen una condena ni prueban la responsabilidad de Thomas Markle.

Thomas Markle negó las acusaciones

Tras conocerse la denuncia, Thomas Markle rechazó los señalamientos en declaraciones difundidas por medios británicos. Calificó las acusaciones como falsas y aseguró estar conmocionado por lo que su hijo dijo haber encontrado.

Samantha Markle, otra de sus hijas y quien lo acompaña durante su recuperación médica, también cuestionó la denuncia. Según sostuvo, las acusaciones carecen de fundamento y su hermano tendría motivos económicos para realizarlas. Estas afirmaciones forman parte de la disputa familiar y deberán ser evaluadas en el marco de la investigación.

Thomas Markle había vivido durante años en Filipinas, pero regresó a Estados Unidos en mayo de 2026, después de atravesar complicaciones de salud que derivaron en la amputación de su pierna izquierda. Actualmente permanece en un centro de rehabilitación en Florida.

La reacción de Meghan Markle

La duquesa de Sussex difundió un comunicado en el que manifestó estar “profundamente consternada” por las noticias y expresó su preocupación por los niños que pudieran haber sufrido daños.

En el mismo mensaje, Meghan reveló que en 2018 recibió información sobre una carta enviada a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad encargada de la protección de la familia real. Según explicó, el documento contenía acusaciones preocupantes contra su padre y le habían asegurado que estaban siendo investigadas.

La duquesa sostuvo que el distanciamiento de Thomas Markle y su decisión de impedir que tuviera contacto con sus hijos, Archie y Lilibet, respondieron a la necesidad de protegerlos. También expresó su deseo de que se haga justicia y de que la seguridad de los menores sea la prioridad.

Meghan y su padre mantienen una relación distante desde 2018, antes de su boda con el príncipe Harry. La nueva investigación vuelve a poner en el centro de la atención pública un conflicto familiar que lleva varios años.