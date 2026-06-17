Una grave denuncia por presuntas torturas y abusos sexuales contra cinco mujeres detenidas en una cárcel de la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas en organismos de derechos humanos y motivó la apertura de una investigación judicial para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Las acusaciones fueron presentadas por las propias internas, quienes relataron haber sufrido distintos episodios de violencia física, amenazas, requisas vejatorias y agresiones sexuales por parte de personal penitenciario dentro de la unidad donde se encontraban alojadas. Según trascendió, los hechos denunciados habrían ocurrido en distintos momentos y bajo circunstancias que ahora son analizadas por la Justicia.

De acuerdo con la presentación judicial, las mujeres describieron situaciones de extrema vulnerabilidad durante procedimientos de control y traslados internos. Los testimonios fueron incorporados a una causa que busca determinar si existieron delitos cometidos por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense y si se vulneraron derechos fundamentales de las detenidas.

A raíz de las denuncias, intervino la fiscalía correspondiente, que ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas la toma de declaraciones, pericias médicas y psicológicas, así como el relevamiento de registros y documentación penitenciaria que permita reconstruir lo ocurrido.

Organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos y de las personas privadas de la libertad solicitaron una investigación exhaustiva y reclamaron garantías para proteger a las denunciantes mientras avance el proceso judicial.

Por su parte, las autoridades penitenciarias informaron que colaborarán con la investigación y que se encuentran a disposición de la Justicia para aportar toda la información requerida. Hasta el momento no se difundieron detalles sobre posibles sanciones o medidas preventivas contra el personal señalado en las denuncias.

El caso generó fuerte repercusión debido a la gravedad de las acusaciones y vuelve a poner el foco sobre las condiciones de detención en establecimientos penitenciarios bonaerenses. La investigación continúa en etapa preliminar y será la Justicia la encargada de determinar si existieron los delitos denunciados y quiénes fueron sus responsables.