Investigan el hallazgo de un artefacto incendiario frente a Fiscalía de Estado

Un importante operativo de seguridad se desplegó durante la noche del domingo en el microcentro sanjuanino luego del hallazgo de un artefacto de fabricación casera con características incendiarias frente al edificio de la Fiscalía de Estado. El dispositivo fue descubierto por vecinos sobre calle Tucumán, entre San Luis y 25 de Mayo, quienes alertaron a la línea de emergencias 911 al advertir la presencia de un objeto sospechoso en la vereda.

La intervención de efectivos de la Policía de San Juan, Bomberos y personal de emergencias permitió acordonar el sector y establecer un perímetro de seguridad mientras especialistas trabajaban para neutralizar el riesgo y retirar el elemento sin que se registraran personas heridas ni daños materiales.

De acuerdo con las primeras informaciones de la investigación, el objeto consistía en una caja de zapatos de color rojo que contenía en su interior tres botellas con combustible líquido conectadas a una mecha artesanal, una configuración compatible con un artefacto incendiario de confección casera, similar a una bomba molotov.

Operativo y peritajes

El procedimiento comenzó tras el aviso de vecinos que observaron el elemento abandonado frente al edificio público. Ante la posibilidad de que se tratara de un explosivo, las fuerzas de seguridad activaron el protocolo preventivo correspondiente y restringieron la circulación de peatones y vehículos en la zona.

Los especialistas retiraron el artefacto para su análisis y, una vez descartado el riesgo para la población, levantaron el vallado. No obstante, personal policial permaneció en el lugar realizando tareas de custodia mientras continuaban las diligencias judiciales.

El operativo se prolongó durante aproximadamente tres horas debido a las medidas de seguridad implementadas para manipular el dispositivo.

Investigación en marcha

La Justicia inició una investigación para determinar el origen del artefacto y establecer quién lo dejó frente a la sede de la Fiscalía de Estado. Como parte de las primeras medidas, se dispuso el relevamiento de las cámaras de vigilancia del Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM) y de sistemas de videovigilancia privados ubicados en las inmediaciones.

Hasta el momento no trascendieron datos sobre posibles sospechosos ni sobre las motivaciones del hecho. Las autoridades mantienen reserva sobre la investigación mientras avanzan las pericias sobre el dispositivo secuestrado.