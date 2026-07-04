La Justicia de la provincia de Salta investiga un hecho ocurrido en el cementerio Cristo Rey, en la ciudad de General Güemes, donde fue hallado el cuerpo de un bebé en circunstancias que aún se encuentran bajo análisis.

El hallazgo se produjo durante la mañana, cuando personal municipal realizaba tareas de mantenimiento y limpieza en el predio y advirtió la presencia del cuerpo, dando aviso inmediato a las autoridades policiales.

A partir de la denuncia, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de personal policial y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que trabajó durante varias horas realizando tareas de relevamiento, levantamiento de rastros y pericias técnicas en la zona.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el objetivo principal de las actuaciones es establecer datos fundamentales como el tiempo de gestación, las circunstancias del fallecimiento y si existen indicios que permitan reconstruir cómo llegó el cuerpo al lugar.

En paralelo, los investigadores analizan cámaras de seguridad de las inmediaciones del cementerio y recaban testimonios de trabajadores del predio y vecinos de la zona, con el fin de obtener información que aporte a la causa.

Desde la Dirección de Prevención de la jurisdicción se indicó que también se evalúa el ingreso al cementerio, ya que el predio presenta sectores vulnerables en su perímetro, lo que podría ser relevante para la investigación en curso.

Las autoridades confirmaron que todo el personal del cementerio quedó a disposición de la Justicia para brindar declaraciones y colaborar con el avance de la causa.

Mientras tanto, se aguarda el informe técnico del CIF, que será determinante para precisar las circunstancias del hecho y orientar las próximas medidas investigativas.