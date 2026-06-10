Personal policial de Comisaría 10ª secuestró una balanza cuya procedencia es investigada luego de que una vecina del barrio Algarrobo Verde manifestó haberla adquirido de buena fe a un hombre que la ofreció en la zona por un valor de $30.000.

El procedimiento se inició cuando efectivos de la dependencia realizaban tareas investigativas relacionadas con distintos hechos ilícitos instruidos por esa seccional. Mientras recorrían a pie la jurisdicción, los uniformados tomaron conocimiento de que un sujeto se encontraba ofreciendo diversos efectos de dudosa procedencia en el interior del barrio Algarrobo Verde.

Ante esa información, los investigadores se dirigieron al lugar señalado y realizaron recorridas preventivas con el objetivo de localizar al sospechoso. Sin embargo, pese a los rastrillajes efectuados en distintos sectores del complejo habitacional, no lograron dar con el paradero del hombre mencionado.

Minutos después, durante las averiguaciones, una mujer se acercó al personal policial y manifestó que había comprado recientemente una balanza a un desconocido por la suma de $30.000. Según relató, realizó la operación de buena fe y desconocía completamente el origen del elemento.

Explicó que, al advertir la presencia policial y conocer que se investigaba la posible comercialización de objetos de dudosa procedencia, decidió colaborar con la investigación. En ese contexto, expresó que no deseaba tener inconvenientes con la Justicia y realizó la entrega voluntaria de la balanza para que fuera sometida a las verificaciones correspondientes.

Tras la entrega, los efectivos procedieron al secuestro preventivo del objeto y lo trasladaron a la sede de Comisaría 10ª, donde quedó a disposición de las actuaciones judiciales y administrativas de rigor.

Posteriormente, se mantuvo comunicación con el sistema acusatorio. El caso fue informado al ayudante fiscal de turno, Bruno Santiago, quien fue interiorizado sobre las circunstancias del hallazgo y las medidas adoptadas por el personal actuante.

Desde la fiscalía se dispuso la realización de nuevas tareas investigativas para determinar si la balanza secuestrada guarda relación con algún hecho delictivo denunciado en la jurisdicción de Comisaría 10ª o en dependencias policiales vecinas. Además, se ordenó profundizar las averiguaciones tendientes a identificar al hombre que presuntamente ofrecía objetos de dudosa procedencia en el barrio.

Como consecuencia del procedimiento, se iniciaron las Actuaciones Preliminares N.º 17/26 por "Actuaciones para Establecer Procedencia", expediente que quedó bajo intervención de Comisaría 10ª, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del elemento secuestrado y establecer si fue obtenido mediante la comisión de algún ilícito.