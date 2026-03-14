Una investigación por el robo de 14 matafuegos se inició tras la denuncia de personal de la Escuela de Educación Secundaria Cecilio Ávila, ubicada en el departamento de Rawson. El hecho, que recién trascendió esta semana, se centra en la desaparición de los extintores que se encontraban en la biblioteca del establecimiento situado en la intersección de las calles Rodas y Las Cañitas.

El faltante fue detectado inicialmente en diciembre pasado, cuando las autoridades escolares realizaron un inventario general del mobiliario y los elementos de la institución. En aquel momento, según indicaron fuentes de la investigación, aparentemente los responsables del establecimiento quedaron en averiguar qué había pasado con los artefactos.

Sin embargo, al constatar recientemente que los equipos no aparecían por ningún lado y que ningún empleado de la institución sabía sobre esos artefactos, se dio por sentado que habían sido sustraídos.

La presentación formal fue realizada ante la Comisaría 36ta por una docente de apellido Toledo. Actualmente, la causa se encuentra bajo la órbita de los investigadores de la UFI Delitos contra la Propiedad. Debido a que no hay datos que demuestren que los autores del hecho ejercieron violencia para ingresar, el caso ha sido calificado legalmente como hurto. Hasta el momento, nadie sabe cómo lograron sustraer los 14 dispositivos del interior del colegio sin ser advertidos.