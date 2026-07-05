Una mujer de 64 años denunció haber sido víctima de una presunta estafa informática luego de detectar la desaparición de $1.167.000 de su cuenta bancaria. La damnificada aseguró que nunca autorizó las transferencias y que advirtió la maniobra al revisar los movimientos de su billetera virtual vinculada a una cuenta del Banco San Juan.

Según consta en la denuncia, la mujer intentó ingresar a la aplicación de su billetera virtual y observó que el saldo disponible era inferior al que esperaba. Al consultar el detalle de las operaciones realizadas en los últimos días, descubrió varias transferencias que afirmó no haber efectuado.

De acuerdo con la presentación realizada ante la Policía, las operaciones comenzaron el 28 de junio con cuatro transferencias de distintos montos y continuaron durante los días siguientes. La secuencia culminó el 3 de julio con una transferencia por $1.000.000, que representó el movimiento de mayor valor y elevó el perjuicio económico total a $1.167.000.

La denunciante también informó que todas las transferencias habrían sido dirigidas a una misma cuenta bancaria. Como respaldo de su presentación, entregó capturas de pantalla y la documentación correspondiente a los movimientos registrados en su cuenta.

Tras la denuncia, la causa fue remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, que inició una investigación para establecer cómo se produjo el acceso a la cuenta, identificar a los responsables y determinar la modalidad utilizada para concretar las transferencias sin autorización.

El caso se suma a otras denuncias similares registradas en los últimos meses y vuelve a poner en foco el incremento de los delitos informáticos vinculados con cuentas bancarias, billeteras virtuales y plataformas digitales, una modalidad que genera creciente preocupación entre usuarios y autoridades.