Investigan el robo de más de US$15.000 a un jubilado de Santa Lucía

Un jubilado de 71 años sufrió un golpe económico devastador al ser víctima de un delictivo accionar en su vivienda de la calle General Paz, en el departamento de Santa Lucía. La víctima, identificada como Miguel Yusif, se había retirado de su domicilio durante la mañana del jueves y al regresar descubrió que personas ajenas a la propiedad habían accedido al interior para apoderarse de diversos bienes personales y una importante suma en moneda extranjera.

La principal pérdida del damnificado corresponde a US$15.000 que mantenía guardados dentro de una olla, un monto que equivale a más de $22 millones al valor de referencia que consta en la denuncia. Además del dinero en efectivo, los delincuentes se apoderaron de un televisor, una notebook, una tablet, una procesadora, una licuadora, un exprimidor y una cafetera. El listado de bienes robados se completa con dos ollas, un juego de cubiertos y una máquina de coser nueva que permanecía guardada dentro de su caja original.

El accionar delictivo presenta interrogantes clave para los efectivos policiales a cargo de las actuaciones. Según consta en la presentación efectuada por el damnificado, los responsables habrían saltado el cerco perimetral para ingresar al inmueble. Uno de los puntos determinantes que analiza la policía es que no se detectaron puertas ni ventanas forzadas, como así tampoco signos evidentes de violencia en las vías de acceso a la residencia.

Las actuaciones legales y las medidas correspondientes quedaron radicadas en la Comisaría 5ª, mientras que la investigación avanzará de manera coordinada bajo la UFI de Delitos contra la Propiedad. Los pesquisas concentran sus esfuerzos en recolectar elementos que permitan reconstruir con precisión el recorrido de los implicados, determinar el tiempo exacto en el que permanecieron dentro de la vivienda y precisar la manera en que lograron ubicar el escondite del dinero para identificar a los responsables.