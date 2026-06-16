La conmoción por la muerte de la joven turista que cayó desde un mirador en Brasil sumó una nueva polémica luego de que la familia denunciara el presunto robo de una cámara fotográfica que se encontraba entre las pertenencias de la víctima. El hecho es investigado por las autoridades brasileñas, que intentan determinar si un empleado del lugar sustrajo el equipo después del trágico episodio.

La víctima, identificada como Juliana Marins, murió días atrás tras caer desde una importante altura en una zona turística del estado de Río de Janeiro. El caso tuvo una enorme repercusión en Brasil debido a las circunstancias del hecho y a las dudas que aún persisten sobre los momentos previos a la caída.

Según denunciaron los familiares, la cámara desapareció cuando el cuerpo de la joven ya había sido recuperado por los equipos de rescate. La sospecha apunta a un trabajador vinculado al operativo o a las tareas posteriores realizadas en el lugar donde ocurrió la tragedia. La familia considera que el dispositivo podría contener imágenes o registros de valor para reconstruir lo sucedido.

La denuncia fue presentada formalmente ante la Policía Civil, que abrió una investigación paralela para determinar qué ocurrió con el equipo fotográfico. Los investigadores analizan testimonios de empleados y revisan registros de cámaras de seguridad para establecer si efectivamente existió una sustracción y quién sería el responsable.

El caso generó una fuerte reacción en las redes sociales y en medios brasileños, donde numerosos usuarios expresaron indignación ante la posibilidad de que alguien haya aprovechado una situación tan dramática para quedarse con una pertenencia de la víctima. La familia reclamó que se identifique rápidamente al responsable y que la cámara sea recuperada.

Mientras tanto, la investigación principal sobre la muerte de la joven continúa avanzando. Los peritos buscan determinar si la caída fue accidental o si existieron otros factores que contribuyeron al desenlace fatal. También se analizan las condiciones de seguridad del lugar y los testimonios de personas que estuvieron cerca de la víctima antes del hecho.

Los familiares insistieron en que la cámara podría transformarse en una prueba relevante para la causa, ya que posiblemente contenga fotografías o videos tomados durante las horas previas al accidente. Por ese motivo, solicitaron que se extremen los esfuerzos para localizar el dispositivo y preservar cualquier evidencia que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.