Una pareja de policías fue encontrada muerta en una vivienda de la ciudad de Santa Fe y la Justicia investiga el caso como un presunto femicidio seguido de suicidio. Los primeros peritajes indican que el hombre habría asesinado a su esposa con un arma de fuego y posteriormente se habría quitado la vida.

El hecho ocurrió durante la mañana del viernes 20 de noviembre en una vivienda ubicada en calle Corrientes al 4.100, en barrio Alfonso. Ambos integrantes de la pareja prestaban servicio en la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe y tenían un hijo en común que se encontraba en la escuela al momento del episodio.

Los vecinos escucharon una discusión y disparos

De acuerdo con los primeros testimonios, poco antes de las 8:30 los vecinos escucharon una fuerte discusión dentro de la vivienda. Según relataron, la mujer gritaba "Dejá a mi hijo", antes de que se escucharan varias detonaciones de arma de fuego.

Tras el episodio, los habitantes de la zona se comunicaron con el 911 para solicitar la presencia policial. Cuando los efectivos llegaron al domicilio, encontraron los cuerpos sin vida de ambos integrantes de la pareja.

Qué determinaron los primeros peritajes

Los investigadores establecieron como principal hipótesis que el hombre habría disparado contra su esposa y luego se habría suicidado utilizando el arma reglamentaria de ella. La pistola fue encontrada junto al cuerpo del policía, quien no tenía su propia arma debido a que se encontraba con carpeta médica.

La fiscal Jorgelina Mosser Ferro, del Ministerio Público de la Acusación, intervino en el lugar y ordenó distintas medidas para avanzar con la investigación. Entre ellas dispuso peritajes criminalísticos, toma de testimonios a los vecinos y el secuestro de elementos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

La investigación continúa

En el lugar trabajaron integrantes de la Brigada de Femicidios y especialistas de la Policía de Investigaciones de Santa Fe. Una vez finalizadas las tareas periciales en la vivienda, los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de las correspondientes autopsias.

La investigación busca establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron las dos muertes. Los resultados de los estudios forenses y las pruebas recolectadas serán fundamentales para completar la reconstrucción del hecho.