La Policía Nacional de España abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien falleció este martes 3 de noviembre, a los 30 años. El futbolista había sufrido un fuerte impacto con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono, durante un partido de la Segunda División española disputado el lunes.

El caso quedó bajo supervisión judicial y las actuaciones están a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. La investigación deberá reconstruir cómo se produjo el choque y establecer si existe una relación entre el impacto y el fallecimiento del jugador.

Qué consecuencias penales podría enfrentar el arquero

La Justicia deberá determinar si la acción de Owono puede encuadrarse en un delito de homicidio imprudente. El artículo 142 del Código Penal español contempla penas de uno a cuatro años de prisión para los casos de imprudencia grave, mientras que la imprudencia menos grave puede recibir una multa de tres a 18 meses.

Sin embargo, la apertura de una investigación no significa que el arquero haya cometido un delito ni que exista una condena. Para establecer una eventual responsabilidad penal será necesario acreditar que hubo una conducta imprudente jurídicamente relevante y que se cumplen los requisitos para atribuirle el resultado.

También podría recibir una sanción deportiva

El episodio tendrá además un análisis en el ámbito disciplinario del fútbol español, que tomará como referencia el acta arbitral y las circunstancias de la jugada. El Código Disciplinario contempla sanciones de uno a tres partidos por juego peligroso con lesión y de cuatro a 12 encuentros por una acción violenta durante el juego que provoque un daño grave.

La expulsión de Owono durante el partido será uno de los antecedentes que se analizarán en esa instancia. La vía deportiva y la penal tienen objetivos diferentes y deberán avanzar por separado.