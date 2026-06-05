Una inusual mortandad de pingüinos encendió las alarmas en la Patagonia, luego de que numerosos ejemplares aparecieran muertos en las últimas horas en playas de Santa Cruz y Chubut. El fenómeno, aún sin explicación, generó preocupación entre especialistas, organizaciones ambientalistas y autoridades sanitarias.

Los hallazgos se registraron en localidades como Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, donde los ejemplares corresponden principalmente al pingüino de Magallanes, una de las especies más representativas de la fauna marina del sur argentino y con importantes colonias reproductivas en la región.

Ante la situación, el Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología (Cadace) dio intervención al Consejo Agrario Provincial, a la Dirección de Fauna, al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a autoridades municipales, con el objetivo de coordinar tareas de monitoreo en las zonas afectadas.

Como medida preventiva, se activó el protocolo por gripe aviar, una enfermedad viral que afecta a aves silvestres y de corral, y que en los últimos años generó brotes de alta patogenicidad, especialmente por la cepa H5N1. Debido a su impacto en la fauna y los ecosistemas, esta enfermedad suele ser una de las principales hipótesis ante episodios de mortandad masiva.

No obstante, los especialistas no descartan otras causas, como la disminución en la disponibilidad de alimento, los efectos de fenómenos climáticos extremos, enfermedades diversas, contaminación marina o alteraciones en el ecosistema que puedan afectar la supervivencia de estas aves.

Las provincias de Chubut y Santa Cruz concentran numerosos apostaderos de pingüinos, entre ellos la reconocida reserva de Punta Tombo, considerada una de las mayores colonias continentales de pingüinos de Magallanes en el mundo, lo que incrementa la preocupación por el posible impacto a gran escala.

Desde Cadace difundieron recomendaciones para la población. Solicitaron evitar el contacto con aves muertas, no acercarse a los ejemplares y mantener a las mascotas bajo control. Además, pidieron que, en caso de encontrar animales sin vida, se registren imágenes a distancia y se envíen a la organización para colaborar con el relevamiento.

Mientras avanzan las investigaciones, los especialistas advierten que las poblaciones de pingüinos enfrentan presiones crecientes vinculadas al cambio climático y la actividad humana, por lo que este tipo de episodios refuerza la necesidad de monitoreo y conservación permanente en la región.