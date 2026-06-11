Investigan la muerte de un hombre de 73 años en Valle Fértil

La Justicia investiga la muerte de un hombre de 73 años ocurrida este miércoles en Villa San Agustín, departamento Valle Fértil, mientras realizaba tareas en una vivienda. La víctima fue identificada como Agustín Pereyra, oriundo de La Rioja.

Según las primeras actuaciones, Pereyra se encontraba trabajando en el fondo de una propiedad cuando sufrió una descompensación y falleció en el lugar. Familiares y allegados solicitaron asistencia médica, pero cuando llegó el personal de salud ya no presentaba signos vitales.

En un primer momento circuló la versión de que el hombre habría caído a un pozo que se encontraba excavando dentro de la vivienda. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada luego de las primeras pericias realizadas por la Policía y la Fiscalía interviniente.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el hombre se encontraba realizando tareas vinculadas a la extracción de un árbol y la remoción de sus raíces cuando habría sufrido una descompensación.

La principal línea investigativa apunta a que la muerte podría estar relacionada con un paro cardiorrespiratorio o con causas naturales, aunque los resultados de la autopsia serán los que permitan determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

El caso quedó bajo intervención de la UFI Delitos Especiales, que junto con personal de la Comisaría 12ª de Valle Fértil llevó adelante las medidas correspondientes para establecer qué ocurrió.