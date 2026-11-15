La muerte de un hombre mayor de edad generó un reclamo de esclarecimiento en Albardón, luego de un procedimiento policial realizado durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre en calle Lozano. Sus allegados denunciaron presuntas agresiones por parte de efectivos policiales y plantearon interrogantes sobre la atención que recibió mientras permanecía bajo custodia.

Según el testimonio difundido por sus familiares, en el procedimiento habrían participado efectivos de la Comisaría 18.ª y del Grupo de Acción Motorizada (GAM). La familia sostiene que el hombre se encontraba en su domicilio cuando los uniformados habrían ingresado y utilizado la fuerza para reducirlo.

De acuerdo con esa versión, durante la intervención el hombre habría manifestado que no podía respirar. También denunciaron que uno de los efectivos habría realizado comentarios burlones en referencia a los golpes que, según sostienen, le habría propinado.

Estos señalamientos corresponden, hasta el momento, a la versión de los allegados y no constituyen hechos acreditados judicialmente.

La familia aseguró que recibió la noticia a las 5 de la mañana

Otro punto que genera interrogantes es la secuencia de acontecimientos posteriores al procedimiento. Según el relato de los allegados, luego de la intervención policial les comunicaron que Franco permanecería detenido y que sería liberado alrededor de las 5. Sin embargo, cuando su hijo y otro familiar llegaron a la dependencia policial a esa hora para retirarlo, les informaron que había fallecido.

La familia sostiene que el hombre había sido alojado en un calabozo individual y que, mientras permanecía allí, habría sufrido una descompensación. También afirmó que fue trasladado al hospital departamental para recibir asistencia médica, pero que posteriormente habría regresado a la dependencia policial.

Esta reconstrucción, basada en los testimonios familiares, plantea la necesidad de establecer con precisión los horarios, los traslados realizados y las condiciones en las que se encontraba Franco durante su permanencia bajo custodia.