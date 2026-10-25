Una joven de 27 años fue encontrada sin vida este domingo en un departamento de alquiler temporario ubicado en el barrio porteño de Retiro, y la Justicia investiga las circunstancias de su muerte. La víctima, identificada como Tatiana Micaela, fue hallada sobre una cama luego de que una amiga alertara al 911 porque no lograba comunicarse con ella desde la noche anterior.

El departamento está ubicado sobre la calle Libertad al 1200 y, según la denuncia, era alquilado temporalmente para ejercer el trabajo sexual. Personal del SAME constató el fallecimiento a las 8:48, después de que la denunciante ingresara al inmueble con ayuda de un cerrajero.

El hallazgo y las primeras pericias

De acuerdo con el relato aportado a la Policía, la amiga se acercó al lugar tras no obtener respuestas a sus llamados y encontró la puerta cerrada con llave. Una vez dentro, hallaron a la joven recostada boca arriba sobre la cama y cubierta con una sábana.

Las primeras actuaciones indicaron que no había desorden general en el departamento ni marcas de violencia visibles en el cuerpo. Sin embargo, la Justicia dispuso peritajes para determinar qué ocurrió y esclarecer las circunstancias de la muerte.

Buscan reconstruir las últimas horas

Según el testimonio incorporado a la investigación, la joven habría mantenido el sábado un encuentro con un hombre identificado como “Iván”, a quien habría contactado mediante una plataforma digital llamada “Gemidos”. Al momento del hallazgo, el hombre no se encontraba en el departamento y las autoridades trabajan para reconstruir lo ocurrido.

En la causa intervienen la Unidad Criminalística Móvil y la División Homicidios, que realizan las diligencias correspondientes. Por el momento, las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.