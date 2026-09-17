La Policía Nacional investiga la organización de combates callejeros entre personas vulnerables en el distrito Norte de Granada, España. Según las pesquisas difundidas este miércoles, los enfrentamientos se realizarían a cambio de dinero o sustancias estupefacientes.

Peleas a cambio de dinero o drogas

De acuerdo con la investigación, los organizadores elegirían principalmente a personas sin hogar o con problemas de adicción y les ofrecerían dinero para enfrentarse en plena calle. Los combates se habrían realizado durante aproximadamente un mes en distintos puntos del barrio.

Según las informaciones difundidas, los participantes recibirían dinero por pelear y también podrían recibir sustancias como forma de pago. En algunos casos, el ganador recibiría una cantidad mayor que el perdedor.

Una pelea terminó con una muerte

La investigación tomó mayor gravedad después de uno de los enfrentamientos registrados en video. En las imágenes analizadas por los investigadores, uno de los participantes recibió varios golpes, cayó al suelo y posteriormente fue trasladado a un centro médico.

El hombre ingresó en la UCI de Neurotraumatología de Granada y falleció posteriormente por muerte cerebral, según la información difundida sobre el caso. La Policía identificó y detuvo al otro participante del combate.

La investigación continúa

Los investigadores buscan establecer quiénes organizaban los enfrentamientos y si existían más personas involucradas. También analizan videos de otros combates que se habrían desarrollado en distintos sectores del distrito Norte.

La Justicia ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por el homicidio, según informó Upday citando información del caso. Las autoridades continúan reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades vinculadas con la organización de las peleas.