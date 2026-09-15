La Justicia investiga las circunstancias en las que una agente de la Policía de San Juan, embarazada de seis meses, resultó herida de un disparo dentro de la Comisaría 34ª, ubicada en La Bebida, Rivadavia. El proyectil salió del arma reglamentaria de un compañero y la investigación busca determinar si se trató de un disparo accidental durante una manipulación indebida o si el efectivo llegó a apuntarle a la mujer antes de que se produjera la detonación.

El episodio ocurrió alrededor de las 10 de este lunes, cuando varios efectivos permanecían reunidos en una oficina de la dependencia después de regresar de un requerimiento. En ese momento, el policía Cristian Ezequiel Albarracín habría desenfundado su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros, marca Bersa TPR9, y mientras manipulaba el arma se produjo un disparo.

El proyectil impactó en la espalda de la agente Mariana Sol Jofré Hausser, de 29 años, quien cursa el sexto mes de su segundo embarazo. La mujer, que además es madre de una niña de 8 años, quedó herida y fue auxiliada inmediatamente por los otros efectivos que se encontraban en el lugar.

Tras el aviso al servicio de emergencias Fénix Salud, la agente fue trasladada al Hospital Doctor Guillermo Rawson, donde recibió las primeras atenciones y cerca de las 17 horas fue derivada al Cymin, donde permanece internada.

La investigación judicial se concentra desde las primeras horas en establecer por qué Albarracín tuvo el arma en sus manos dentro de la oficina, debido a que en ese momento no se registró una situación de riesgo que justificara que el efectivo tuviera la pistola desenfundada.

En ese contexto surgió una versión que la Justicia busca verificar. De acuerdo con esa hipótesis, a la que accedió DIARIO HUARPE, el policía habría estado manipulando el arma de manera imprudente y hasta habría apuntado en tono de broma hacia su compañera, que se encontraba de espaldas. Esa situación habría precedido al momento en que se produjo el disparo.

La versión no fue confirmada oficialmente y quedó incorporada como una de las líneas que la fiscalía busca corroborar. Para avanzar en el esclarecimiento, el fiscal Francisco Pizarro ordenó extraer los registros de las cámaras de seguridad de la Comisaría 34ª. El objetivo es reconstruir los momentos previos a la detonación y determinar qué hizo exactamente Albarracín con su arma antes de que el proyectil impactara contra Jofré Hausser.

Los investigadores también buscan establecer la ubicación de cada uno de los efectivos que permanecían dentro de la oficina. Según la información conocida sobre el hecho, entre tres y cinco policías habrían presenciado la situación.

Mientras la investigación avanza, Cristian Ezequiel Albarracían quedó alojado en la Comisaría 38° y desde la Policía de San Juan se mantuvo un marcado hermetismo y se dejó el esclarecimiento del episodio en manos de la Justicia.

Estado de la víctima

La situación médica de la agente también generó preocupación entre sus familiares. Mientras que desde el Hospital Rawson se informó durante el mediodía que la mujer y su bebé se encontraban fuera de peligro, sus allegados recibieron posteriormente otro parte médico en el Cymin que indicaría que ambos continúan bajo riesgo y que la paciente no podía ser trasladada nuevamente.

El disparo ingresó por la espalda de la agente y, según la información disponible, el proyectil habría golpeado una vértebra y luego se habría alojado en una de sus piernas, lo que no condice con el parte médico del hospital que indicaba una lesión pulmonar. Los médicos solicitaron estudios de mayor complejidad para determinar el lugar exacto donde quedó alojada la bala y por ello, cerca de las 21 horas, la víctima fue trasladada a un centro de alta complejidad, al parecer para nuevos estudios médicos, entre ellos una resonancia.

Uno de los elementos que también quedó bajo análisis es la distancia desde la que se produjo el disparo. Según la información aportada, la detonación se habría producido a menos de 50 centímetros de la víctima.

La investigación quedó así centrada en reconstruir segundo a segundo lo sucedido dentro de la dependencia policial. Las imágenes de las cámaras y los testimonios de los efectivos que estuvieron presentes serán elementos centrales para establecer si Albarracín efectuó una manipulación accidental del arma o si, como indicó la versión que comenzó a circular, realizó una conducta imprudente al apuntar hacia su compañera antes de que se produjera el disparo.