Investigan si los tres jóvenes muertos a balazos en Boulogne se tirotearon entre sí

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los investigadores de la muerte a balazos de tres jóvenes con antecedentes penales en la localidad bonaerense de Boulogne, creen que el enfrentamiento fue entre las propias víctimas y que no fueron atacados por otra banda, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



Si bien los pesquisas no descartaban ninguna hipótesis, la principal línea investigativa era la de un tiroteo entre Alex Miguel Santillán, Mauro Emanuel Gómez y Rodrigo José Luis Domínguez que culminó con la muerte de los tres jóvenes.



Fuentes judiciales y policiales informaron a Télam que, además, una de las armas de fuego usada en el enfrentamiento desapareció tras el tumulto que se originó después de los asesinatos y otra fue hallada en una vivienda cercana.



El hecho ocurrió ayer por la madrugada en la esquina de las calles Comandante Luis Piedrabuena y Pasaje 751, en el denominado Barrio Obrero de Boulogne, partido de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires.



Los voceros informaron a Télam que tres jóvenes -todos domiciliados en Boulogne- fueron encontrados baleados en el lugar.



Santillán falleció allí y junto a su cuerpo había una moto marca Rowser color verde y negro sin patente, en la que se trasladaba y que tenía pedido de secuestro desde el 26 de diciembre pasado por orden de la comisaría 6ta. de Carapachay.



Por su parte, Gómez y Domínguez fueron trasladados con vida al hospital de Boulogne, donde finalmente murieron a raíz de las heridas de arma de fuego recibidas, informaron fuentes policiales.



En un primer momento, los investigadores sospecharon que los jóvenes fueron asesinados producto de una pelea entre bandas que se disputaban el territorio para la venta de drogas.



Es que Gómez tenía una causa por infracción a la Ley de drogas del 29 de noviembre de 2018; mientras que Domínguez estuvo imputado por el mismo delito en septiembre de 2012 y diciembre de 2013, cuando también fue acusado por resistencia a la autoridad.



Santillán estaba imputado por el delito de tenencia de estupefacientes para la comercialización, causa por la que iba a juicio oral a partir del 11 de febrero próximo, en un expediente tramitado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada de Drogas del Departamento Judicial de San Isidro



Sin embargo, la pesquisa se orientó luego en que los tres se enfrentaron entre sí y que no hubo otras personas involucradas, aunque no descartaban un problema entre ellos vinculado a la venta de estupefacientes.



"Hasta el momento y de acuerdo a los elementos reunidos esa es la hipótesis principal, hay que tener en cuenta que en la zona no hay cámaras de seguridad", dijo a Télam un vocero.



Por su parte, tras el triple crimen efectivos de la comisaría 8va. de Villa Adelina, a partir de testimonios de vecinos recabados en el lugar, allanaron de urgencia una vivienda frente al lugar donde ocurrieron los disparos, y hallaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, que habría sido sustraída por algún vecino y luego descartada, añadieron las fuentes.



Investiga el hecho el fiscal Facundo Osores Soler, a cargo de la UFI Descentralizada de Boulogne, que dispuso una serie de medidas tendientes a establecer las causas del tiroteo.