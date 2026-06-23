Un adolescente de Chimbas sufrió graves heridas en el rostro luego de ser atacado con un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera”. El disparo impactó cerca de uno de sus ojos y, según informaron fuentes del caso, estuvo a punto de perder la visión a raíz de la lesión.

El hecho ocurrió en las últimas horas y es investigado por las autoridades policiales y judiciales. De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima fue abordada por un grupo de personas en circunstancias que todavía buscan ser esclarecidas.

Durante la agresión, uno de los atacantes habría utilizado una tumbera y efectuado un disparo que alcanzó al joven en el rostro, provocándole heridas de consideración en la zona ocular.

Tras el ataque, el adolescente recibió asistencia médica y fue trasladado para su atención. La gravedad de la lesión generó preocupación debido a la cercanía del impacto con uno de sus ojos, que estuvo en riesgo como consecuencia del disparo.

En el marco de la investigación, personal policial logró identificar y detener a uno de los presuntos agresores. Mientras tanto, continúan las tareas para establecer la responsabilidad del resto de las personas que habrían participado del violento episodio.

La Justicia trabaja para determinar cómo ocurrió el ataque y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la agresión.