Investigan un desperfecto mecánico como causa del vuelco fatal en Sarmiento

Un grave siniestro ocurrido en la zona de Campo Vid, en Las Lagunas (Sarmiento), dejó como saldo la muerte de un trabajador rural de 28 años. La víctima fue identificada como Jorge Chávez, oriundo de Caucete, quien viajaba en un camión junto a una cuadrilla de diez personas.

El accidente se produjo en la mañana del martes, cuando el vehículo —un Mercedes Benz— volcó en calle Bufano. Las causas del hecho aún son materia de investigación.

Un desperfecto y traslado irregular

El subcomisario Cristian Atencio, explicó en Radio Sarmiento: “Aparentemente habría tenido un desperfecto mecánico, ocasionándose el vuelco del mismo”. El camión trasladaba trabajadores rurales en condiciones irregulares: en la cabina viajaban el conductor y tres acompañantes, mientras que otras siete personas iban en la caja del vehículo.

Atencio fue contundente sobre esta práctica: “Es una forma antirreglamentaria y tendrán que tomarse las medidas convenientes. Es lamentable que tengamos que estar lamentando la pérdida de una vida”.

Heridos y operativo en la zona

Tras el vuelco, varias ambulancias trasladaron a los heridos. Según informó la Policía, seis trabajadores que viajaban en la parte trasera fueron asistidos y permanecen en observación, aunque no presentan lesiones de gravedad.

En el lugar trabajó personal de Criminalística junto a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI), que quedó a cargo de determinar cómo se produjo el siniestro.

El conductor del camión fue detenido y será sometido a las medidas judiciales correspondientes, incluidos los estudios de alcoholemia. “Se ha producido la detención, se le van a realizar las medidas correspondientes y la UFI determinará cómo continuar”, indicó el subcomisario.

Los trabajadores se dirigían a una finca para realizar tareas rurales, aunque hasta el momento no se pudo precisar el destino exacto. El hecho volvió a poner en evidencia las condiciones en las que muchas cuadrillas son trasladadas en zonas rurales, una práctica prohibida que, según remarcaron fuentes policiales, podría haber incidido en la gravedad del desenlace.