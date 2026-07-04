La Justicia de Mendoza investiga la muerte de un hombre de 79 años ocurrida en un geriátrico de la localidad de Las Heras, luego de que un prolongado corte de energía eléctrica afectara el funcionamiento de los dispositivos médicos que utilizaba para tratar una enfermedad respiratoria. La causa derivó en la detención de la propietaria del establecimiento, que funcionaba sin habilitación oficial.

El fallecimiento se produjo después de que el hijo de la víctima concurriera al hogar para visitar a su padre y lo encontrara descompensado. Según su testimonio, el lugar llevaba varias horas sin suministro eléctrico y esa situación había dejado fuera de funcionamiento los equipos médicos que el hombre necesitaba debido a que padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Ante el delicado estado de salud de su padre, el familiar decidió trasladarlo por sus propios medios al hospital de la zona. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, los médicos constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Tras la denuncia, intervino la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los Animales y No Especializados. El fiscal a cargo se presentó en el geriátrico para inspeccionar las instalaciones y determinar en qué condiciones funcionaba el establecimiento.

Durante el operativo, las autoridades comprobaron que el lugar no contaba con habilitación para funcionar como geriátrico. Además, encontraron a otros adultos mayores alojados en el inmueble, quienes permanecían allí pese a la prolongada interrupción del servicio eléctrico.

Frente a esa situación, se convocó al Ministerio de Salud de Mendoza para realizar un relevamiento de los residentes. Como medida preventiva, se dispuso el traslado de los adultos mayores a instituciones habilitadas para garantizar la continuidad de su atención.

En el mismo procedimiento, la Justicia ordenó la detención de la dueña del geriátrico, quien fue arrestada en el lugar y quedó a disposición de la investigación.

La causa fue caratulada como abandono de personas seguido de muerte. Los investigadores buscan determinar si existieron negligencias en la atención brindada a la víctima, si se cumplieron los protocolos correspondientes durante la emergencia y cuáles fueron las responsabilidades de quienes administraban el establecimiento.

Además, la investigación intentará establecer si la falta de suministro eléctrico y la interrupción del funcionamiento de los equipos médicos fueron determinantes en el fallecimiento del jubilado de 79 años.