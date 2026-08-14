Investigan un incendio de un auto en la Comisaría 35 del Valle Grande

Un inusual episodio ocurrido en las últimas horas generó preocupación en las autoridades de San Juan. Durante la mañana de este viernes 14 de agosto de 2026, el patio interno de la Comisaría 35ta se convirtió en el escenario de un incendio que afectó a un automóvil Chevrolet que permanecía bajo custodia policial. La dependencia se encuentra ubicada en el barrio Valle Grande, en la zona de Rawson.

El vehículo no estaba en el lugar por una falta menor, sino que había sido radiado y alojado en el depósito de la seccional tras haber participado en un siniestro vial previo. Al detectar el inicio de las llamas, los efectivos de guardia reaccionaron de forma inmediata utilizando los extintores disponibles en la sede para intentar contener el avance del fuego. Poco después, una dotación del Cuartel de Bomberos se hizo presente para completar las tareas de sofocación y asegurar la zona.

Hasta el momento no se ha determinado si los daños sufridos por el rodado fueron parciales o totales. El foco del caso se trasladó ahora al ámbito judicial, donde los investigadores evalúan diferentes teorías sobre el origen del siniestro. Si bien no se descarta que el fuego fuera provocado por un desperfecto eléctrico, la principal sospecha apunta a que pudo tratarse de un ataque intencional, aunque todavía se desconoce quiénes podrían ser los autores del hecho.