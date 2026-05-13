Un fuerte operativo sanitario se desplegó en Francia luego de que más de 1.700 personas quedaran confinadas a bordo de un crucero tras la muerte de un pasajero y la aparición de numerosos casos compatibles con gastroenteritis aguda. Las autoridades investigan si se trata de un brote de norovirus, uno de los virus gastrointestinales más contagiosos en ambientes cerrados como los barcos.

El crucero pertenece a la compañía Ambassador Cruise Line y llegó este miércoles al puerto de Burdeos, en el sudoeste francés. A bordo viajaban 1.233 pasajeros y 514 tripulantes, en su mayoría ciudadanos británicos e irlandeses. El itinerario había comenzado el 6 de mayo en las Islas Shetland, con escalas en Belfast, Liverpool y Brest antes de arribar a Francia.

La situación encendió las alarmas después de que una cincuentena de personas comenzara a presentar vómitos, diarrea y otros síntomas gastrointestinales mientras el barco se encontraba cerca de Brest. El caso más grave fue el de un pasajero británico mayor de 90 años, que murió antes de la llegada al puerto francés.

Las primeras hipótesis apuntaron al norovirus, un agente altamente contagioso que suele provocar cuadros de gastroenteritis aguda y que históricamente estuvo asociado a brotes en cruceros. Sin embargo, las autoridades sanitarias aclararon que las pruebas iniciales realizadas a bordo no confirmaron todavía la presencia del virus y continúan los análisis en hospitales de Burdeos.

Especialistas franceses no descartan además una posible intoxicación alimentaria como origen del brote. Equipos médicos fueron enviados al barco para evaluar la situación sanitaria, identificar el agente causante y determinar el riesgo de transmisión entre pasajeros y tripulantes.

El crucero permanece amarrado en el centro de Burdeos y, por el momento, las autoridades suspendieron el desembarco de pasajeros hasta obtener resultados definitivos sobre la investigación epidemiológica. A pesar del confinamiento, no se dispusieron medidas especiales de seguridad fuera del puerto.

La situación ocurre apenas días después del fuerte impacto internacional generado por otro brote detectado en el crucero MV Hondius, donde se registraron casos de hantavirus y varias muertes durante un viaje iniciado en Ushuaia. Las autoridades francesas aclararon que no existe ninguna relación entre ambos episodios sanitarios.

El norovirus es conocido por su rápida propagación en lugares cerrados y concurridos. Provoca principalmente diarrea, vómitos, fiebre y dolor abdominal, aunque en la mayoría de los casos los síntomas desaparecen en pocos días. Los cruceros suelen ser especialmente vulnerables debido a la convivencia permanente entre miles de personas en espacios reducidos.

Mientras continúan los estudios médicos y el monitoreo sanitario, la empresa propietaria del barco espera poder reanudar el itinerario hacia España una vez que las autoridades descarten riesgos para la salud pública.