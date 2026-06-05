Un dramático hallazgo conmociona a la provincia de Misiones. Una mujer de 54 años y su pareja, un hombre de 64, fueron encontrados muertos dentro de una vivienda en la ciudad de Posadas. Los investigadores manejan como principal hipótesis que el hombre asesinó a la mujer y luego se quitó la vida.

El caso salió a la luz durante la tarde del jueves, cuando el sistema de emergencias 911 recibió un llamado de la hija de la mujer. Según informaron fuentes policiales y judiciales, la joven alertó que su padrastro habría intentado ahorcarse y manifestó su preocupación porque desconocía si su madre seguía con vida dentro de la vivienda. Minutos después volvió a comunicarse para informar que ambos parecían estar sin signos vitales.

Tras recibir el aviso, efectivos policiales y personal de emergencias se dirigieron al domicilio. Al ingresar al inmueble confirmaron la muerte de las dos personas y preservaron la escena para permitir el trabajo de los peritos y de la Justicia.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el hombre registraba antecedentes vinculados a episodios de violencia familiar, un elemento que fortaleció la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio. Sin embargo, las autoridades aclararon que será el resultado de las pericias forenses el que permitirá determinar con precisión las circunstancias y la mecánica de las muertes.

La causa quedó en manos de la Justicia misionera, que ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido en las horas previas al hallazgo. Entre ellas se encuentran relevamientos en la vivienda, toma de testimonios y estudios forenses sobre los cuerpos encontrados.

Mientras avanza la investigación, el hecho generó una profunda conmoción en Posadas y volvió a poner en agenda la problemática de la violencia de género y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y asistencia para las víctimas.