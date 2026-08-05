Un importante procedimiento policial permitió recuperar gran parte de los objetos robados de una vivienda del barrio Justo P. Castro I, en Caucete, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de efectos abandonados entre los fondos y los techos de distintas propiedades. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

El hecho se conoció alrededor de las 22.05 de lunes, cuando efectivos policiales fueron comisionados por el operador del Cisem hacia el barrio Justo P. Castro I, debido a que se había informado sobre la existencia de objetos de dudosa procedencia en el sector.

Al llegar al lugar, la oficial ayudante Brisa Cruz y el cabo Jesús Ramos entrevistaron al agente César Ríos, integrante de la División Comando, quien manifestó que varios vecinos le habían advertido sobre el hallazgo de diversos elementos aparentemente sustraídos. Con la autorización de los propietarios de las viviendas, el uniformado recorrió los fondos de los domicilios y los techos de los inmuebles linderos.

Comisaría 37° continuará la investigación para dar con los autores del robo.

Durante la inspección, el personal policial secuestró una mochila negra marca Deli, dos notebooks Dell de color gris, una notebook Lenovo color beige, una notebook HP gris, dos cargadores de computadoras portátiles, una remera negra marca Calvin Klein, una campera Adidas negra y blanca, un televisor Philco de 32 pulgadas, dos lapiceras, un bolso pequeño, un par de zapatillas Lacoste blancas, una valija mediana y tarjetas de crédito del Banco Galicia.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, se presentó el propietario de los efectos, quien relató que había salido de su vivienda, ubicada en el mismo barrio, alrededor de las 18. Al regresar, constató que personas desconocidas habían ingresado a su domicilio tras violentar la puerta trasera y habían sustraído todos esos elementos.

Tras reconocer los objetos recuperados, el damnificado confirmó que se trataba de los bienes que le habían sido robados pocas horas antes. De acuerdo con las primeras actuaciones, los delincuentes habrían abandonado el botín durante la fuga, ocultándolo entre los patios y los techos de viviendas cercanas, donde finalmente fue localizado gracias al aviso de los vecinos.

El procedimiento fue informado al ayudante fiscal Emiliano Usín, del Sistema Acusatorio, quien dispuso que se recibiera la denuncia correspondiente, se practicara una inspección ocular en la vivienda, se confeccionara un croquis ilustrativo del lugar, se incorporaran entrevistas testimoniales, se realizara un relevamiento de cámaras de seguridad y se elaborara un informe técnico sobre los daños ocasionados en el acceso al inmueble y sobre los elementos recuperados.

Asimismo, ordenó que se labrara el acta de reconocimiento de los efectos secuestrados y que la entrega de los bienes quedara supeditada a las directivas que impartiera la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad. La causa fue caratulada como robo, con intervención de la Comisaría 37ª de Caucete, que continuó con la investigación para identificar y detener a los autores del hecho.