Invitada al Festival de Marrakech, Marion Cotillard adelantó su nuevo trabajo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La actriz francesa Marion Cotillard, ganadora del Oscar por “La vie en rose” (2007), será una cantante de ópera en la película “Annette”, de Léos Carax, según confirmó la intérprete a la prensa en el Festival de Marrakech, en Marruecos.



Su rostro pálido brilló en la pantalla gigante montada en la céntrica plaza Jamaal El Fna, donde antes de la proyección la actriz francesa más famosa del mundo apareció para saludar a la multitud.



La actriz dijo que acaba de rodar la nueva película de Carax, sobre una pareja de cantantes con una hija especial: "Con Léos hablamos de esta película hace dos años, pero no estaba disponible porque estaba embarazada de mi segundo hijo”.



“La historia es única, profunda, loca, una comedia musical. Me gustó la idea de apoyar a Adam Driver como protagonista y sobre todo cantar, incluso aquí soy cantante profesional; sinceramente, me he preguntado si hubiera podido ".



El riesgo ha sido durante mucho tiempo el motor de sus elecciones: "A veces digo que no a un proyecto porque no siento el desafío, así que concluyo que, sinceramente, me gusta que me pongan a prueba".



La actriz consideró que en el pasado fue temerosa: "He superado tantos miedos, en el set siempre hay una sensación de desconfianza y mariposas en el estómago, pero ahora las considero parte de mi proceso creativo".



La artista, de 44 años, agregó: "Siempre quise ser actriz, no solo por mis padres, sino porque tenía curiosidad por entender cómo funcionan los seres humanos. Entonces no lo sabía, pero quería hacer este trabajo para estudiar la naturaleza humana. Y luego está el placer, la necesidad de ser mirado, escuchado, amado por los demás. Es una forma de patología de la que me he avergonzado durante tanto tiempo”.