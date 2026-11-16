Invitan a clases gratuitas de aikido en el Parque de Mayo desde diciembre

La organización Aikido Aikikai Latinoamericana de San Juan anunció el inicio de una nueva temporada de “Aikido en el Parque”, una propuesta gratuita y abierta a toda la comunidad. Las prácticas comenzarán el miércoles 2 de diciembre y se desarrollarán todos los miércoles de diciembre, enero y febrero, a las 21 horas.

La actividad se realizará en el Parque de Mayo, sobre calle 25 de Mayo, detrás del Museo de Historia Urbana. Se trata de un espacio de encuentro al aire libre que se desarrolla desde 2021 y busca acercar esta disciplina marcial a los sanjuaninos.

Una práctica abierta y sin experiencia previa

Las sesiones estarán centradas en el trabajo con armas tradicionales del aikido, como el bokken, una espada de madera, y el jo, un bastón de madera de 120 centímetros. La organización aclaró que no es necesario tener experiencia previa ni contar con materiales propios para participar.

La convocatoria está dirigida al público en general y no tiene costo. La propuesta busca compartir la práctica del aikido en contacto con el entorno natural, fuera de los espacios tradicionales de entrenamiento.

Una actividad con trayectoria en San Juan

Aikido Aikikai Latinoamericana desarrolla su trabajo en la provincia desde 2006, difundiendo los principios y la práctica de esta disciplina. Su enfoque está vinculado con el desarrollo personal, la armonía y el autoconocimiento.

Desde la organización destacaron que la invitación es acercarse sin prejuicios y sin costo para conocer el aikido desde su esencia. “Aikido en el parque es una puerta abierta para conocer esta disciplina marcial desde su esencia: en movimiento, al aire libre y compartiendo con la comunidad”, expresaron.

Días, horarios y lugar de las clases

La temporada 2026/27 comenzará el miércoles 2 de diciembre y continuará todos los miércoles de diciembre, enero y febrero. Los encuentros serán a las 21 horas en el Parque de Mayo, por calle 25 de Mayo, detrás del Museo de Historia Urbana.

La participación será totalmente gratuita y no requiere inscripción previa ni experiencia en artes marciales. Quienes estén interesados podrán acercarse directamente al lugar para sumarse a las prácticas.