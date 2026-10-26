Invitan a una jornada de prevención y acompañamiento sobre el cáncer de mama en Chimbas

En el marco de Octubre Rosa, el miércoles 28 de octubre se realizará una charla sobre prevención, cuidados y detección temprana del cáncer de mama en Chimbas. La actividad será a las 17 en el salón Balmares, ubicado en Cipolletti 70 Norte, a metros de avenida Benavidez, y es organizada por Funca (Fundación Constancia y Acción) con la participación de Lalcec, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer.

Marisa Sosa, integrante de la organización, explicó a DIARIO HUARPE que la propuesta busca generar conciencia y brindar información, acompañamiento y herramientas para abordar la enfermedad. La jornada contará con dos médicos, uno de ellos ginecólogo, y una psicóloga.

Prevención y acompañamiento

Sosa señaló que desde Funca consideraron necesario impulsar una actividad que fuera más allá de una maratón y dejara un mensaje para la comunidad. “La idea es justamente dejar un mensaje de conciencia, un mensaje de acompañamiento, un mensaje de información”, expresó.

La organizadora remarcó que la convocatoria busca abarcar distintos aspectos de la prevención del cáncer, con profesionales que puedan compartir conocimientos y brindar apoyo. Además, indicó que organizaciones, fundaciones, uniones vecinales y referentes barriales ya confirmaron su asistencia.

La importancia del apoyo psicológico

Uno de los ejes del encuentro será el acompañamiento emocional de las personas que atraviesan la enfermedad y de su entorno. “Sabemos que es un proceso largo, un proceso doloroso y no hay que transitarlo solo”, sostuvo Sosa al explicar la participación de una psicóloga.

La integrante de Funca también señaló que el diagnóstico de cáncer suele asociarse inmediatamente con la muerte, aunque destacó los avances de la medicina y la tecnología. En ese sentido, remarcó la importancia de la prevención, la detección temprana y el apoyo psicológico para afrontar el proceso sin temor ni ansiedad.

Dónde y cuándo será la charla

La actividad se desarrollará el miércoles 28 de octubre a las 17 en el salón Balmares, ubicado en Cipolletti 70 Norte, a metros de avenida Benavidez, en Chimbas. La iniciativa es impulsada por Funca, Fundación Constancia y Acción, con la participación de Lalcec.