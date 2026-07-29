INXSIDE llega a San Juan para revivir los grandes clásicos de INXS

Los fanáticos del rock de los años 80 y 90 tendrán una cita especial el próximo 15 de agosto, cuando INXSIDE desembarque en el Teatro Municipal de San Juan con un espectáculo dedicado a revivir la música de la icónica banda australiana INXS. La propuesta promete transportar al público a una de las etapas más recordadas del new wave y el funk-rock, con una puesta en escena que busca recrear fielmente el sonido y la energía del grupo liderado por Michael Hutchence.

El proyecto, dirigido por el baterista Diego Ledda, nació con el objetivo de rendir homenaje al legado de INXS y ofrecer una experiencia que respete los arreglos originales, las voces y la estética que convirtió a la banda en un fenómeno mundial.

El bajista y corista Pato González, uno de los integrantes del grupo, invitó al público sanjuanino a participar del espectáculo y destacó el espíritu con el que nació la propuesta.

"Los esperamos para vivir la música y los sonidos de los 80. INXS fue parte de ese sonido", expresó el músico. Además, recordó cómo surgió el proyecto que hoy recorre distintos escenarios del país.

"Comenzó como un proyecto que juntó a músicos que, de alguna manera, estuvimos atravesados por INXS", señaló González.

Un recorrido por los grandes clásicos

Durante el concierto, INXSIDE interpretará algunos de los temas más emblemáticos de la banda australiana, entre ellos "Need You Tonight", "New Sensation", "Never Tear Us Apart" y "Suicide Blonde", en un espectáculo pensado para combinar nostalgia, potencia sonora y una cuidada producción escénica.

La formación está integrada por Víctor Buonfigli en voz principal, Diego Ledda en batería, Franco Bonaffini y Gonzalo Sarmiento en guitarras, Pato González en bajo y coros, Facundo Nievas en teclados, Emilia Orlando en coros y Mato Lo Forte en saxo.

Antes de llegar a San Juan, la banda realizó presentaciones en escenarios como el Teatro Imperial de Mendoza, donde obtuvo una buena respuesta del público.

Entradas y promociones

El recital se llevará a cabo el 15 de agosto a las 21 en el Teatro Municipal de San Juan. Las entradas anticipadas tienen un valor promocional de $15.000 hasta el 5 de agosto, y pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Entrada Web.

El espectáculo es organizado por Savia Producciones, que apuesta por acercar a la provincia un homenaje a una de las bandas más influyentes del rock internacional de las décadas de 1980 y 1990.