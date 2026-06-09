A menos de tres días para que ruede la pelota en la gran cita internacional, estalló un severo conflicto diplomático y deportivo que salpica de lleno a la organización del Mundial 2026. La Federación Iraní de Fútbol (FFI) lanzó una dura denuncia pública contra Estados Unidos, acusando al país norteamericano de revocar de manera unilateral las entradas que le correspondían a sus hinchas por reglamento de la FIFA.

Según detalló el máximo organismo del fútbol iraní a través de un comunicado oficial, la maniobra busca "impedir de manera deliberada la asistencia de los aficionados iraníes a los estadios" durante los tres partidos que la selección asiática disputará en la fase de grupos.

"Es lamentable que, en una continuación de una serie de decisiones y acciones ajenas a los marcos deportivos habituales por parte del país anfitrión, esta vez Estados Unidos haya intentado impedir la asistencia de aficionados iraníes al estadio", expresaron con dureza desde la FFI.

Un golpe al reglamento de la FIFA

La normativa de la FIFA estipula con claridad que el 8% del aforo de cada estadio debe asignarse de forma prioritaria a las federaciones de los países participantes para que estas gestionen la venta oficial entre sus seguidores.

Desde Irán confirmaron que el proceso de venta para los encuentros ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto ya se había iniciado con normalidad en su plataforma web. Sin embargo, la sorpresiva revocación del cupo por parte de las autoridades estadounidenses dejó el sistema en cero. "En las circunstancias actuales, no es posible proporcionar ni una sola entrada a los aficionados de la selección nacional a través de la federación", aseguraron.

Para las autoridades del país asiático, la medida atenta directamente contra el espíritu de la competición internacional y el principio de igualdad entre las naciones, por lo que ya elevaron un pedido urgente para que la FIFA tome cartas en el asunto.

Logística de emergencia y el fantasma de las visas

El conflicto no es solo de las tribunas, sino que afecta directamente al plantel. Ante los severos obstáculos logísticos y diplomáticos que atribuyen a la Casa Blanca, la delegación iraní debió aterrizar en la ciudad mexicana de Tijuana —fronteriza con EE.UU.— para establecer allí su centro de operaciones temporal.

El panorama se vuelve aún más complejo a solo dos días del debut: quince integrantes del equipo técnico y directivo todavía no han recibido las autorizaciones y visas correspondientes para cruzar la frontera e ingresar a suelo estadounidense.

Cabe recordar que Irán tiene su agenda programada íntegramente en ciudades de Estados Unidos:

15 de junio: Debut ante Nueva Zelanda en Los Ángeles.

21 de junio: Segundo partido ante Bélgica, también en Los Ángeles.

27 de junio: Cierre del grupo ante Egipto en Seattle.

La pelota todavía no empezó a rodar de manera oficial, pero la tensión política ya juega su propio partido en Norteamérica.