El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió a Estados Unidos que está preparado para responder con ataques “más fuertes, devastadores e impredecibles”, luego de que Donald Trump amenazara con “aniquilar” a la República Islámica durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La escalada verbal ocurre mientras Washington y Teherán mantienen contactos diplomáticos para intentar alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra.

La advertencia iraní fue difundida en un comunicado después de la intervención de Trump en Nueva York. El Estado Mayor sostuvo que las declaraciones del presidente estadounidense buscaban justificar las acciones de Washington y calificó sus amenazas como una señal de “desesperación estratégica”.

Según el comunicado, las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para responder tanto contra los agresores como contra dirigentes de Estados Unidos e Israel. La declaración fue difundida por medios estatales iraníes y se produjo en medio de una fuerte tensión militar entre ambos países.

La advertencia de Trump

Durante su discurso ante la ONU, Trump planteó que Estados Unidos enfrenta una decisión entre alcanzar un acuerdo con Irán o avanzar hacia una escalada militar. El mandatario estadounidense dijo que podría “aniquilar” a la República Islámica si no se llega a un acuerdo para terminar la guerra.

Trump también sostuvo que su gobierno busca impedir que Irán desarrolle nuevamente capacidades vinculadas con su programa nuclear y pidió a otros países que ejerzan presión económica sobre Teherán.

Pese al tono de las declaraciones, después del discurso Trump informó que representantes estadounidenses mantuvieron durante varias horas conversaciones con integrantes de la delegación iraní. El encuentro, realizado con mediación, fue calificado por el presidente estadounidense como “muy bueno”.

Del lado iraní, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el contacto y señaló que el objetivo fue transmitir las condiciones de Teherán para poner fin al conflicto. Entre los principales puntos de negociación aparece la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo.

El conflicto lleva casi siete meses y las conversaciones se desarrollan mientras continúan las diferencias sobre las sanciones económicas, el bloqueo de puertos iraníes, la navegación por el estrecho de Ormuz y el futuro del programa nuclear de Teherán.

La clave informativa para la nota es que la amenaza militar y los contactos diplomáticos están ocurriendo al mismo tiempo: mientras Trump habló de una posible escalada, representantes de ambos países mantuvieron conversaciones en Nueva York.