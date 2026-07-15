La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Washington cese sus operaciones militares contra la República Islámica.

A través de un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar iraní, la Guardia Revolucionaria afirmó que "el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta el fin de las acciones malignas de Estados Unidos", en respuesta a la nueva ofensiva militar estadounidense y al bloqueo reanudado contra embarcaciones que navegan hacia y desde territorio iraní.

En el mismo mensaje, el organismo sostuvo que las decisiones adoptadas por Washington afectan el comercio energético internacional. "El enemigo debe saber que ahora que sus bandidos han cerrado la ruta de exportación de petróleo y gas al mundo desde el Océano Índico, pone en peligro los intereses de los rivales económicos de Estados Unidos", indicó el comunicado, al tiempo que advirtió que "las exportaciones de petróleo y gas de la región son para todos o para nadie".

La respuesta de Teherán llegó pocas horas después de que el Comando Central de Estados Unidos informara sobre una nueva operación militar contra decenas de objetivos ubicados en las cercanías del estrecho de Ormuz y en distintas zonas costeras de Irán. La ofensiva se extendió durante aproximadamente siete horas.

Pese a la intensidad de los ataques, las autoridades iraníes aseguraron que ninguna embarcación fue alcanzada. Además, la Guardia Revolucionaria sostuvo que durante las acciones desarrolladas entre la noche del martes y la madrugada del miércoles "ningún barco se atrevió a cometer infracciones ni a acompañar a Estados Unidos".

Desde Washington señalaron que mantienen desplegados más de 50.000 efectivos militares en Oriente Medio con el objetivo de debilitar las capacidades militares iraníes y reforzar la seguridad marítima en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

La nueva escalada comenzó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara reanudar el bloqueo contra los buques que transitan hacia y desde Irán desde las 16 del martes (hora del este estadounidense). Un día antes, el mandatario también había anunciado que su país reclamaría una compensación del 20% por la protección brindada a las embarcaciones que atraviesan el estrecho de Ormuz, pago que, según explicó, podría concretarse mediante acuerdos comerciales y de inversión con los países del Golfo.

El recrudecimiento del conflicto se produjo después de que Trump diera por finalizado el acuerdo marco de alto el fuego firmado con Irán el 17 de junio, al acusar a Teherán de continuar con los ataques contra embarcaciones que navegan por la estratégica vía marítima.