Irán volvió a elevar el tono contra Estados Unidos en medio de la escalada militar que enfrenta a ambos países. El comandante del Cuartel General Central Khatam al Anbiya, Abdolrahim Abdollahi, lanzó una dura advertencia contra las tropas estadounidenses desplegadas en la región.

“Tenemos preparados billetes gratuitos y directos al infierno para ustedes”, afirmó el alto mando iraní, en una declaración que profundizó el enfrentamiento entre Teherán y Washington.

Abdollahi sostuvo además que, a partir de ahora, por cada ciudadano iraní que muera durante los ataques, “un militar estadounidense irá al infierno”. Según el comandante, esta será una “regla definitiva” en el campo de batalla y aseguró que una estrategia similar ya había demostrado su eficacia frente al enemigo.

Crece la tensión entre Irán y EE.UU.

Las declaraciones se produjeron mientras continúan los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos. El conflicto incluye bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra instalaciones y bases de Washington en distintos puntos de Medio Oriente.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos anunció la reanudación del bloqueo naval de los puertos iraníes, una medida que suma presión sobre la República Islámica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que las operaciones militares continuarán hasta reducir las capacidades bélicas de Irán. Además, amenazó con atacar infraestructura estratégica, incluidas plantas eléctricas, puentes y objetivos vinculados al sector energético, si Teherán no acepta negociar.

Desde Irán, en cambio, sostienen que sus acciones constituyen una respuesta a las violaciones del memorándum de entendimiento atribuidas a Washington.

La escalada mantiene en alerta a la región y aumenta el temor a que los enfrentamientos puedan extenderse a nuevos objetivos militares y estratégicos.