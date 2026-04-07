Irán advirtió que su respuesta militar podría extenderse más allá de Medio Oriente si Estados Unidos decide cruzar lo que considera “líneas rojas”, en una nueva escalada del conflicto que mantiene en vilo a la comunidad internacional.

La advertencia fue emitida por la Guardia Revolucionaria iraní, que dejó en claro que cualquier ataque a infraestructuras clave, como plantas eléctricas o instalaciones estratégicas, provocará represalias de mayor alcance. Según el mensaje oficial, la respuesta no se limitaría a la región y podría impactar en otros escenarios internacionales.

El anuncio se produce en un contexto de máxima tensión, a horas de que venza el ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con intensificar los ataques si Irán no cumple con sus exigencias, entre ellas la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

En paralelo, se registran bombardeos sobre instalaciones clave en territorio iraní y una creciente militarización de la zona, lo que eleva el riesgo de una escalada mayor. Irán ya había demostrado su capacidad de respuesta con ataques a objetivos en países del Golfo y bases vinculadas a Estados Unidos.

El conflicto, que se intensificó en las últimas semanas, ya dejó consecuencias económicas y geopolíticas a nivel global, con impacto en el precio del petróleo y en la seguridad de rutas estratégicas para el comercio internacional.

En este escenario, la advertencia iraní marca un punto crítico: cualquier nueva acción militar podría desencadenar un conflicto de mayor escala, con repercusiones que trasciendan Medio Oriente y afecten el equilibrio global.