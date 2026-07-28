La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este martes luego de que la agencia iraní Tasnim, considerada cercana a la Guardia Revolucionaria, difundiera un video con amenazas de muerte contra Melania Trump, esposa del presidente Donald Trump, y un mensaje intimidatorio dirigido a su hijo Barron.

El material, titulado "Dónde matar a Melania", recrea el recorrido habitual de la primera dama por la ciudad de Nueva York utilizando información de acceso público. Además, describe medidas de seguridad que suelen adoptarse durante sus desplazamientos e incita a supuestos "luchadores por la libertad" a asesinarla mediante el uso de un agente nervioso.

El video también plantea la posibilidad de sobornar a personas del entorno de Melania Trump para facilitar un eventual atentado y concluye con una amenaza dirigida a Barron Trump, de 20 años, al afirmar: "Esto es solo el comienzo; Barron Trump, espéranos".

El Servicio Secreto investiga las amenazas

Tras la difusión del material, el Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que tomó conocimiento del contenido y que inició una investigación.

Un portavoz del organismo indicó que la agencia analiza cualquier amenaza que pueda representar un riesgo para las personas bajo su protección, aunque evitó brindar mayores detalles por razones de seguridad.

Escalada en la tensión entre Washington y Teherán

La publicación se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países. Desde la muerte del general iraní Qasem Soleimani, ordenada por Donald Trump en 2020, el régimen iraní ha mantenido reiteradas amenazas contra el mandatario estadounidense.

En las últimas semanas también trascendieron informes sobre presuntos planes para atentar contra Trump y se registraron manifestaciones en Irán con consignas dirigidas contra el presidente de Estados Unidos.

Mientras continúan las negociaciones entre Washington y Teherán, Trump advirtió que responderá con firmeza si fracasan las conversaciones o si se concreta cualquier intento de ataque contra él o su entorno.