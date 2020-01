Irán anunció el fin de su compromiso para limitar la producción y el enriquecimiento de uranio

Irán anunció hoy el fin de las restricciones a la producción y el enriquecimiento de uranio, a las que se había comprometido en el acuerdo nuclear de 2015, como represalia por la muerte del general Qasem Soleimani en un ataque de Estados Unidos.



“La República Islámica de Irán pondrá fin a sus limitaciones finales en el acuerdo nuclear”, dice un comunicado del Consejo de Seguridad Nacional iraní emitido esta noche, tras haberse reunido de urgencia.



“Por lo tanto, el programa nuclear de Irán eliminará todas las restricciones de su producción de uranio, incluyendo el porcentaje de enriquecimiento y la cantidad de uranio enriquecido, así como las limitaciones a su investigación y desarrollo”, agrega la nota, citada por el diario The New York Times y la agencia de noticias Europa Press.



En el texto, el gobierno iraní reiteró su compromiso con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y prometió volver a cumplir los términos del acuerdo de 2015 siempre y cuando Estados Unidos retire todas las sanciones vigentes y garantice sus intereses.



Irán anunció la primera reducción de sus compromisos del pacto en mayo pasado, al cumplirse un año del retiro de Estados Unidos de ese acuerdo y de la imposición de sanciones por parte de Washington a Teherán.



Desde entonces fue dando ultimátums de dos meses al resto de los firmantes, principalmente a los tres países europeos (Alemania, Francia y el Reino Unido; además de Estados Unidos e Irán, también lo suscribieron China y Rusia), para que presionaran a Washington para poner fin a las sanciones.



El acuerdo, llamado Plan de Acción Integral Conjunto (Jcpoa, en inglés), limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones.



Irán ya superó los límites impuestos en el acuerdo al almacenamiento de uranio y de agua pesada, así como a los niveles de enriquecimiento, y también puso en funcionamiento centrifugadoras avanzadas, pese a que el acuerdo le permitía usar solo las de primera generación, según la agencia EFE.



Más temprano, Rusia había llamado a los firmantes del Jcpoa a salvar el acuerdo.



“El asesinato del comandante Soleimani puede tener graves consecuencias a nivel regional; quisiéramos que esto no afectara el Jcpoa, que de por sí no está en muy buenas condiciones”, afirmó en Moscú el representante permanente de Rusia ante el OIEA, Mijail Ulianov.



“Tanto irán como los participantes occidentales deben mostrar una contención racional”, exhortó el funcionario.



Rusia ya había condenado el asesinato de Soleimani y su presidente, Vladimir Putin, le había advertido por teléfono a su colega de Francia, Emmanuel Macron, que el incidente podía “agravar seriamente la situación en Medio Oriente”.