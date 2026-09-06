El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán afirmó mediante un comunicado oficial que atacó con varios misiles balísticos a un portaviones y un destructor de Estados Unidos.

Según la versión de Teherán, la operación ejecutada por su Fuerza Aeroespacial dejó a ambos buques con daños considerables, obligándolos a retirarse de la zona de conflicto ante el temor de una nueva arremetida.

Desde el CGRI destacaron que los buques estadounidenses participaban en acciones hostiles contra embarcaciones iraníes y señalaron que la confirmación del hecho por parte del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) representa una "prueba fehaciente de la derrota estratégica" de Washington.

La escalada y el trasfondo en el estrecho de Ormuz

Este ataque con misiles balísticos se inscribe en una escalada de tensiones en la región y surge como una represalia directa de Teherán. Previamente, el CENTCOM había anunciado que sus fuerzas atacaron a tres petroleros iraníes —acusados de financiar al CGRI y a sus aliados regionales— en respuesta a una ofensiva iraní previa contra dos buques de guerra estadounidenses que patrullaban aguas regionales.

En paralelo, el CGRI difundió imágenes inéditas de operaciones contra lo que calificaron como "embarcaciones infractoras" que habrían violado las normas de navegación en el estrecho de Ormuz, advirtiendo que la protección brindada por Washington en la zona es "una gran mentira" y reafirmando su capacidad de fuego frente a cualquier actividad que consideren hostil.