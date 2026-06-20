Irán anunció este sábado el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos para el transporte de petróleo del mundo, en respuesta a los recientes ataques israelíes en el sur del Líbano y a lo que considera un incumplimiento de los compromisos asumidos por Estados Unidos en el marco del acuerdo alcanzado días atrás para poner fin a la guerra.

La decisión fue comunicada por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos militares iraníes. Según las autoridades de Teherán, los continuos bombardeos israelíes en territorio libanés violan uno de los puntos centrales del memorando de entendimiento firmado recientemente, que contemplaba el cese de las operaciones militares en todos los frentes vinculados al conflicto.

El gobierno iraní sostuvo que el cierre constituye una primera medida de represalia y advirtió que podría adoptar nuevas acciones si persisten los ataques y las supuestas violaciones del acuerdo. Desde Teherán señalaron además que suspendieron las negociaciones previstas con Estados Unidos mientras no se restablezcan las condiciones pactadas.

Sin embargo, la versión iraní fue puesta en duda por autoridades estadounidenses. El Comando Central de Estados Unidos y otros funcionarios norteamericanos afirmaron que el tránsito marítimo continúa desarrollándose y que no existen evidencias de una interrupción total de la navegación en la zona.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles para la economía global, ya que por allí circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y una porción significativa del gas natural licuado. Cualquier restricción en ese paso genera preocupación en los mercados energéticos y puede impactar directamente en los precios internacionales de los combustibles.

La nueva escalada se produce en medio de una situación cada vez más compleja en Medio Oriente. Mientras Israel mantiene operaciones militares en el sur del Líbano y Hezbollah continúa con ataques en la zona fronteriza, las negociaciones impulsadas por Washington para estabilizar la región enfrentan nuevos obstáculos.

El anuncio iraní vuelve a encender las alarmas sobre una posible ampliación del conflicto y sus consecuencias económicas a nivel global, en momentos en que la comunidad internacional intenta sostener los frágiles acuerdos alcanzados durante las últimas semanas.