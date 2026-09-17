Irán volvió a elevar la tensión con Estados Unidos e Israel al condicionar la reapertura del estrecho de Ormuz a la salida del poder de Donald Trump y Benjamín Netanyahu. La advertencia fue realizada por Mohammad Bagher Zolghadr, asesor político del líder supremo iraní.

El funcionario realizó la declaración en un mensaje difundido por los 200 días consecutivos de movilizaciones públicas en las calles de Irán. En ese contexto, sostuvo que la lucha continuará en defensa de la existencia, identidad e independencia del país.

El bloqueo de Ormuz

Zolghadr aseguró que los combatientes iraníes no reabrirán el estrecho hasta que Trump y Netanyahu sean destituidos del poder. El funcionario vinculó la continuidad del cierre con las muertes provocadas durante los ataques registrados durante el conflicto.

El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y es una de las principales rutas internacionales para el transporte de petróleo y gas. Según datos preliminares de seguimiento marítimo citados por Ámbito, apenas tres embarcaciones comerciales atravesaron el paso durante el miércoles.

La presión sobre el comercio energético

Irán reivindicó ataques contra diez embarcaciones y profundizó las restricciones sobre la navegación en la zona. La situación mantiene bajo presión una ruta estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos.

Las declaraciones de Zolghadr se produjeron mientras continúan las restricciones en Ormuz y la escalada militar entre las partes. Teherán vinculó públicamente la reapertura del estrecho con la continuidad de Trump y Netanyahu en el poder.