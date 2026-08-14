Irán denunció contaminación petrolera en la costa de la isla de Qeshm, en el golfo Pérsico, y responsabilizó a los ataques de Estados Unidos contra instalaciones de infraestructura energética del país.

La acusación fue realizada por el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, quien señaló que el daño ambiental es consecuencia de la “agresión militar extranjera” en la región.

El funcionario sostuvo que el episodio refuerza la necesidad de que Irán establezca un mecanismo de gestión para el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo.

La disputa por el estrecho de Ormuz

Antes del conflicto actual, por el estrecho de Ormuz transitaba cerca del 20% de los suministros marítimos mundiales de petróleo. Por eso, el control de esta vía estratégica se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre Washington y Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el estrecho “está ahora abierto” y afirmó que la Armada estadounidense es la única fuerza que tiene el control del paso.

Trump también sostuvo que Washington decidirá qué embarcaciones pueden transitar por la zona y aseguró que Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes.

Irán rechazó las declaraciones de Trump

Desde Irán rechazaron esas afirmaciones y las calificaron como “mentiras fabricadas y falsedades”. El Cuartel General Central Jatam al Anbiya sostuvo que el estrecho continúa bajo la “completa gestión y control” de la República Islámica.

Además, las autoridades iraníes advirtieron que ningún buque comercial o petrolero podrá atravesar la vía marítima sin autorización y supervisión de sus Fuerzas Armadas.

La contaminación denunciada en Qeshm suma así una nueva dimensión ambiental a una disputa que también amenaza con afectar una de las rutas energéticas más importantes del planeta.