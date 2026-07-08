La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que la Guardia Revolucionaria iraní asegurara haber ejecutado una ofensiva contra 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en distintos países del Golfo Pérsico.

Según informó el cuerpo militar iraní, los ataques fueron realizados mediante una operación conjunta con misiles y drones dirigida contra bases estratégicas de Estados Unidos en la región, como respuesta a los bombardeos lanzados por Washington horas antes sobre territorio iraní.

De acuerdo con la agencia estatal IRNA, entre los objetivos alcanzados se encuentran la base de la Quinta Flota de Estados Unidos, ubicada en Baréin, y la base aérea Ali Al-Salem, en Kuwait.

Las autoridades iraníes calificaron la ofensiva como una "respuesta inicial" frente a lo que consideran una violación del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre ambos países semanas atrás.

Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no difundió información oficial sobre posibles daños ni confirmó el impacto de los ataques denunciados por Teherán.

Alerta en Kuwait y Baréin

Mientras tanto, el Ejército de Kuwait informó a través de sus canales oficiales que logró interceptar varios misiles que ingresaron a su espacio aéreo y confirmó que se registraron explosiones durante la madrugada, aunque no precisó los lugares afectados.

En Baréin, el Ministerio del Interior activó las sirenas de emergencia y pidió a la población mantener la calma y dirigirse a los refugios más cercanos como medida preventiva.

La respuesta a los ataques de Estados Unidos

La ofensiva iraní se produjo luego de que Estados Unidos anunciara ataques contra más de 80 objetivos militares en territorio iraní, operaciones que, según Teherán, dejaron varios heridos en el sur del país.

La Guardia Revolucionaria también vinculó esos bombardeos con el funeral del líder supremo iraní, Alí Jameneí, cuya muerte en el inicio del conflicto profundizó la crisis política y militar en la región.

Según el comunicado difundido por las fuerzas iraníes, la Casa Blanca buscó opacar el multitudinario cortejo fúnebre que se desarrolla en Irak, donde miles de seguidores participan de las ceremonias de despedida del ayatolá.

El estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto

Durante las últimas semanas, el enfrentamiento entre Washington y Teherán volvió a concentrarse en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas natural.

La zona ha sido escenario de ataques contra embarcaciones comerciales, operaciones militares y crecientes amenazas sobre la navegación internacional, incrementando la preocupación de la comunidad internacional por el riesgo de una interrupción del suministro energético mundial.

La nueva ofensiva iraní representa uno de los episodios de mayor tensión desde el recrudecimiento del conflicto y mantiene en alerta a los países del Golfo, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de una crisis que continúa agravándose.